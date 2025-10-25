Gdzie pije się najwięcej "małpek"? Te miasta dominują w spożyciu alkoholu!

Sebastian Chrostowski
2025-10-25 10:00

W których polskich miastach pije się najwięcej alkoholu? Sprawdziliśmy to, powołując się na dane Ministerstwa Finansów dotyczące wpływów ze sprzedaży tzw. „małpek”, czyli opakowaniach, których pojemność nie przekracza 300 ml. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Gdzie Polacy piją najwięcej "małpek"? Ministerstwo Finansów ujawnia dane

Ministerstwo Finansów opublikowało dane, mówiąc o wpływie ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. „małpek”, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. Dane dotyczą poszczególnych województw i gmin.

Przygotowaliśmy galerię z listą miast, gdzie zyski ze sprzedaży „małpek” są największe. Nie ma niespodzianki, w dziesiątce z największymi zyskami są największe miasta w Polsce, stolice województw. To właśnie tam koncentruje się życie nocne, handel i duża część populacji, co naturalnie przekłada się na wyższe wolumeny sprzedaży alkoholu.

Eksperci w temacie uzależnień wielokrotnie zwracali uwagę na to, że łatwa dostępność małych opakowań alkoholu może przyczyniać się do wzrostu problemów z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Jak wyglądają szczegóły zestawienia? Sprawdźcie w poniższej galerii.

Gdzie pije się najwięcej małpek? Te miasta dominują w spożyciu alkoholu!
11 zdjęć

