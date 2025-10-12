Nocna prohibicja w Polsce nabiera rozpędu! Coraz więcej miast ogranicza sprzedaż alkoholu

Gdzie obowiązuje nocna prohibicja? Siedem mazowieckich gmin z zakazem sprzedaży alkoholu

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu, obejmujący sklepy i stacje benzynowe, staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w polskich samorządach. Gminy same decydują o godzinach obowiązywania zakazu.

Od początku roku nocna prohibicja obowiązuje w gminie Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią alkoholu w sklepie mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Kolejne zmiany czekają mieszkańców Grójca, gdzie od 24 października zakaz będzie obowiązywał w godzinach 23.00-6.00. Radni Ciechanowa również podjęli decyzję o wprowadzeniu nocnej prohibicji w godz. 22.00-6.00, jednak wejdzie ona w życie dopiero 2 stycznia 2026 roku.

Warszawa zdecyduje o nocnej prohibicji. Czy Śródmieście i Praga-Północ dołączą do listy?

W najbliższy czwartek odbędzie się sesja rady Warszawy, podczas której radni będą głosować nad wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz miałby obowiązywać od godziny 22 do 6. A zgodnie z poprawkami wniesionymi przez prezydenta stolicy, nocna prohibicja zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w listopadzie.

Projekt wprowadzenia nocnego zakazu na Pradze-Północ zyskał już pozytywną opinię dzielnicowych radnych. W środę projekt zaopiniują radni dzielnicy Śródmieście.

Skuteczne rozwiązanie czy ograniczenie wolności?

Wprowadzenie nocnej prohibicji budzi wiele kontrowersji. Zwolennicy argumentują, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zmniejszenia liczby interwencji policji oraz ograniczenia spożycia alkoholu przez młodzież.

Przeciwnicy z kolei uważają, że nocna prohibicja to ograniczenie wolności obywatelskich i ingerencja państwa w życie prywatne. Podkreślają również, że osoby chcące spożyć alkohol i tak znajdą sposób, aby go zdobyć, na przykład kupując wcześniej lub korzystając z lokali gastronomicznych.

Czy zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22:00 to dobry sposób na poprawę bezpieczeństwa w mieście? Czas pokaże.

