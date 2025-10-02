Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie. Co trzeba wiedzieć? Najważniejsze informacje

2025-10-02 14:11

Warszawa szykuje się na zmiany w sprzedaży alkoholu! Już w czwartek, 2 października, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy, poświęcona nocnej prohibicji. To kolejna odsłona burzliwej dyskusji, która zaledwie dwa tygodnie temu wywołała niemałe zamieszanie w stołecznym samorządzie. Co dokładnie się wydarzy i jakie będą konsekwencje dla mieszkańców?

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Autor: Pexels.com
Nocna prohibicja w Warszawie. Radni sami nie wiedzą, co ich czeka

Sytuacja wokół prohibicji w Warszawie wydaje się być dynamiczna i pełna niepewności. Radni Koalicji Obywatelskiej wprost przyznają: „Jeśli pyta mnie pani czym ta nadzwyczajna sesja może się zakończyć, to odpowiem: „Nie wiem!” i nie wiem, czy ktokolwiek jest to w stanie dziś przewidzieć”. 

  • Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, początkowo nie był zwolennikiem prohibicji.
  • Po konsultacjach, w których większość głosujących opowiedziała się za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, zmienił zdanie.
  • Trzaskowski zaproponował własny projekt uchwały (zakaz w godz. 23-6).
  • Ostatecznie zaproponowano pilotaż w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Techniczne poprawki czy coś więcej?

Oficjalnie, dzisiejsza sesja ma mieć charakter "wyłącznie techniczny". Chodzi o skorygowanie uchwał pilotażowych, które zostały podjęte w pośpiechu. Jedną z kluczowych zmian ma być przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu z 17 stycznia (data urodzin Rafała Trzaskowskiego) na bardziej neutralny termin – 1 listopada.

Prohibicja w całej Warszawie? To możliwe już w przyszłym roku

Prezydent Warszawy nie wyklucza wprowadzenia prohibicji w całej stolicy już w przyszłym roku. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że chce, aby zakaz handlu alkoholem w nocy objął całą Warszawę od 1 czerwca.

Taki projekt uchwały zaproponuję radnym wiosną przyszłego roku” – deklaruje Trzaskowski.

Jednak nie wiadomo, jak zachowają się radni Lewicy, którzy mogą zaproponować głosowanie nad takim zakazem już dziś.

Godzina ma znaczenie. Spór o 22:00 vs. 23:00

Kolejnym punktem spornym jest godzina rozpoczęcia prohibicji. Lewica proponuje zakaz od 22:00 do 6:00, natomiast Trzaskowski opowiada się za godzinami 23:00-6:00. Ta jedna godzina różnicy ma istotne znaczenie dla jednej z sieci handlowych czynnej do godz. 23. Wprowadzenie zakazu od 22:00 zmusiłoby sprzedawców do zasłaniania dostępu do alkoholu na godzinę przed zamknięciem, co mogłoby generować konflikty z klientami.

Niezależnie od ostatecznej formy zakazu, jedno jest pewne: po wprowadzeniu prohibicji nie będzie można kupić alkoholu w sklepach w określonych godzinach w wybranych dzielnicach lub na terenie całej Warszawy. Bary i lokale gastronomiczne będą mogły funkcjonować bez zmian.

Nocna prohibicja w Warszawie. Aktywiści chcą zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22
Sonda
Czy jesteś za wprowadzeniem nocnej, alkoholowej prohibicji (ograniczeń sprzedaży alkoholu)?
