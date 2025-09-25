Nocna prohibicja - pomoże czy zaszkodzi? Gorąca debata "Super Expressu"

Nocna prohibicja. Ograniczenie wolności czy walka o bezpieczeństwo? Debata w Super Expressie

Debata w Super Expressie, prowadzona przez Karola Plewę, to szansa na dogłębne zrozumienie argumentów za i przeciw nocnej prohibicji. Zapraszamy do śledzenia dyskusji z udziałem ekspertów: dr. Jana Śpiewaka, Katarzyny Andrusikiewicz, Pawła Lecha i Andrzeja Strojnego.

Jednym z głównych argumentów zwolenników zakazu sprzedaży alkoholu jest przekonanie, że ograniczenie dostępności w godzinach nocnych przyczyni się do zmniejszenia liczby aktów przemocy i interwencji służb porządkowych. Czy rzeczywiście tak będzie?

Dr Jan Śpiewak, publicysta i Prezes Fundacji Bezpieczna Polska , z pewnością przedstawi argumenty za takim rozwiązaniem.

Z drugiej strony, Paweł Lech, Radny m.st. Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej, może podać w wątpliwość skuteczność takiego zakazu, argumentując, że osoby z problemem alkoholowym i tak znajdą sposób na zdobycie alkoholu. Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute zwróci uwagę na ekonomiczne aspekty prohibicji, takie jak potencjalne straty dla przedsiębiorców i spadek wpływów z podatków.

Kolejnym ważnym aspektem debaty jest wpływ nocnej prohibicji na młodych ludzi i osoby uzależnione.

Czy nocny zakaz sprzedaży alkoholu uchroni młodzież przed sięganiem po alkohol?

Czy osoby uzależnione otrzymają realną pomoc, czy jedynie zostaną zmuszone do poszukiwania alkoholu w nielegalnych źródłach?

Katarzyna Andrusikiewicz, psychoterapeutka uzależnień, z pewnością wniesie do dyskusji cenne spostrzeżenia na temat psychologicznych i społecznych aspektów uzależnienia.

Zapraszamy. Początek debaty: 25 września, o godz. 20.