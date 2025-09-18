Nocna prohibicja w Warszawie tylko na próbę? Oburzenie na sali: "Hańba!"

Prezydent Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt uchwały dotyczącej wprowadzenia prohibicji na terenie całej Warszawy.

Radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali w zamian pilotażowy program, który miałby objąć jedynie Śródmieście i Pragę-Północ.

Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski poinformował o wniosku prezydenta o zdjęcie projektu z porządku obrad i skierowanie go do konsultacji z radami dzielnic.

Nocna prohibicja w Warszawie tylko na próbę?

Radni przyjęli stanowisko zaproponowane przez klub KO, dotyczące pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał się z pomysłu wprowadzenia zakazu na terenie całego miasta. Podczas obrad skandowano: „Hańba, hańba!”.

Jak głosowali radni?

Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 36 radnych, przeciw było 8. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wiceprezydent Wiśnicki składa rezygnację

Wiceprezydent Warszawy, Jacek Wiśnicki, zrezygnował ze swojego stanowiska. Jak sam powiedział, powodem jego decyzji było wycofanie się prezydenta Trzaskowskiego z pierwotnego projektu prohibicji. Więcej: Warszawa wprowadzi nocną prohibicję? Radni podjęli decyzję, a wiceprezydent zrezygnował ze stanowiska