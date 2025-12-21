Motocyklista wbił się w tył skody. Był kompletnie pijany

Wypadek w Koprkach, gdzie motocyklista wjechał w tył samochodu osobowego, spowodował poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 92.

Kierowca Yamahy, który spowodował kolizję, był pod wpływem alkoholu, mając ponad 2 promile w wydychanym powietrzu.

Okazało się również, że motocyklista miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Koprki. Motocyklista wbił się w tył skody

Do wypadku doszło po godz. 14 w sobotę, 20 grudnia, na ul. Poznańskiej w miejscowości Koprki (pow. warszawski zachodni). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobową mazdą jechał ul. Gołaszewską, a następnie skręcił w lewo w ul. Poznańską w kierunku Sochaczewa. Po przejechaniu niewielkiego kawałka drogi nagle w tył jego auta wjechał motocyklista jadący Yamahą.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku, przebadali mężczyzn na obecność alkoholu. Kierowca osobowej mazdy był trzeźwy. Tego samego nie można powiedzieć o motocykliście. Podczas badania wydmuchał ponad 2 promile alkoholu! Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się również, że kierujący jednośladem ma zasądzony dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi!

Utrudnienia po wypadku

Po zdarzeniu na DK 92 występowały spore utrudnienia, a ruch odbywał się wahadłowo. Na miejscu swoje czynności prowadziła straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa, który przetransportował rannego motocyklistę do szpitala. Funkcjonariusze będą ustalać szczegółowe przyczyny i okoliczności sobotniego wypadku.

