Nocna prohibicja w Warszawie. Dziś nadzwyczajna sesja rady. Bielany i Praga-Południe też chcą pilotażu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Izabela Kraj
Izabela Kraj
PAP
2025-10-02 8:40

W czwartek, 2 października, warszawscy radni spotkają się, aby omówić wprowadzenie pilotażowego programu nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i na Pradze-Północ. Projekt zakłada zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach od 23:00 do 6:00.

Kolejne miasto wprowadza nocną prohibicję. I dołącza do 180 gmin z zakazem sprzedaży alkoholu

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News
  • Inicjatywa ma na celu ograniczenie problemów związanych z nocnymi libacjami i zakłócaniem porządku publicznego.
  • Początkowo proponowano wprowadzenie zakazu w całym mieście, ale ostatecznie zdecydowano się na pilotaż w wybranych dzielnicach.
  • Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakaz zacznie obowiązywać od 1 listopada.

Nocna prohibicja. Proponowane zmiany w Śródmieściu i na Pradze-Północ

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta została zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przedstawione projekty dotyczą wyrażenia opinii przez rady dzielnic Śródmieścia i Pragi-Północ w sprawie wprowadzenia na ich terenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz na stacjach benzynowych. Proponowane godziny obowiązywania zakazu to 23:00 do 6:00.

Projekty te stanowią modyfikację wcześniej zgłoszonych i przyjętych uchwał. Kluczowa zmiana polega na skróceniu czasu wejścia w życie uchwały z trzech miesięcy do 14 dni. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia tych zmian, zakaz mógłby obowiązywać od 1 listopada, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta Trzaskowskiego. Prezydent zadeklarował również, że na wiosnę planuje złożyć projekt rozszerzający nocną prohibicję na całe miasto, z datą wejścia w życie od 1 czerwca.

SKRÓT DEBATY O PROHIBICJI. ALKOHOLOWA CISZA NOCNA - POMOŻE CZY PRZESZKODZI?

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja - tak czy nie?. Gorąca debata "Super Expressu". "Branża alkoho…

Rozszerzenie pilotażu. Bielany i Praga-Południe

Do inicjatywy wprowadzenia nocnej prohibicji aktywnie włączają się kolejne dzielnice. Przedstawiciele Bielan złożyli wniosek do przewodniczącej Rady Warszawy o włączenie do porządku obrad projektu uchwały wprowadzającej pilotaż również w ich dzielnicy.

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk oraz jego zastępca Włodzimierz Piątkowski zwrócili się z propozycją uchwały. Pietruczuk w mediach społecznościowych odniósł się do przyczyn tej inicjatywy, wskazując na rosnącą liczbę interwencji służb porządkowych: 

„Nie będę się już powtarzał o rosnącej rokrocznie liczbie interwencji policji i straży miejskiej w rejonach punktów sprzedających alkohol w godzinach nocnych, zgłoszeniach libacji pod oknami bloków czy problemów z nietrzeźwymi osobami w Szpitalu Bielańskim – to mówiłem już wiele razy i myślę, że wszyscy dostrzegamy zatrważającą skalę problemu”.

Na Bielanach ograniczenie dotknęłoby 24 sklepy, w tym 13 stacji benzynowych. Pietruczuk zaznaczył, że celem jest zmiana kultury spożywania alkoholu i wsparcie lokalnej gastronomii: 

„Wprowadzenie postulowanego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, które dotknie wyłącznie sklepy i stacje benzynowe, przyczyni się do zmiany kultury picia i spowoduje, że zainteresowani spożyciem przeniosą się z podwórek do restauracji albo pubów, co przyczyni się do poprawy koniunktury lokalnej gastronomii”. Podkreślił również, że oczekiwania mieszkańców są zgodne z tą inicjatywą.

Również radni Pragi-Południe planowali głosować nad wnioskiem o wprowadzenie pilotażu w swojej dzielnicy. Sesja, która miała się odbyć w środę, została jednak przerwana z powodu braku kworum i nieobecności radnych, w tym większości radnych Platformy Obywatelskiej. Mimo to, radni Pragi-Południe w uzasadnieniu wniosku podkreślili: 

„Mieszkańcy Pragi-Południe regularnie zgłaszają problemy wynikające z nadmiernej dostępności alkoholu w godzinach nocnych, takie jak hałas, zakłócanie porządku publicznego, wandalizm, częsta konieczność wzywania służb porządkowych, a także poczucie niepewności w przestrzeni publicznej. Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych nocą to rozwiązanie, które zostało przyjęte w wielu gminach w Polsce i okazało się niezwykle skuteczne”.

Wskazali również, że Rada Dzielnicy Praga-Południe już jesienią 2024 r. „przyjęła jednomyślnie stanowisko opiniujące pozytywnie wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych”.

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja w Warszawie już od listopada. Kiedy obejmie całe miasto? Rafał…
Nocna prohibicja w Warszawie. Aktywiści chcą zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22
12 zdjęć
Sonda
Czy jesteś za wprowadzeniem nocnej, alkoholowej prohibicji (ograniczeń sprzedaży alkoholu)?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SESJA RADY WARSZAWY
WARSZAWA
NOCNA PROHIBICJA
ZAKAZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU
RADA MIASTA