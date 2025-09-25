Nocna prohibicja w Warszawie już od listopada. Kiedy obejmie całe miasto? Rafał Trzaskowski podał termin

Nocna prohibicja w Warszawie. Nagła decyzja Rafała Trzaskowskiego
Warszawa szykuje się na zmiany. Po burzliwej sesji rady miasta w ubiegłym tygodniu, Rafał Trzaskowski zapowiedział nadzwyczajną sesję, podczas której zostanie przyjęta uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada.
Zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście
To nie koniec zmian. Rafał Trzaskowski ogłosił, że od 1 czerwca 2026 roku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę.
„Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej @warszawa. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku” – napisał Trzaskowski na platformie X. Czytaj dalej.
NIE PRZEGAP: Debata "Super Expressu". Nocna prohibicja - pomoże czy zaszkodzi?
Dlaczego centrum Warszawy idzie na pierwszy ogień?
Wiele osób zastanawia się, dlaczego to właśnie Praga Północ i Śródmieście zostały wybrane jako pierwsze dzielnice do wprowadzenia nocnej prohibicji. Rafał Trzaskowski wyjaśnia, że to strategiczny wybór, który ma pomóc w skutecznym wprowadzeniu zmian w całym mieście.
„Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku. Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie - w dwóch centralnych dzielnicach miasta” – tłumaczy Trzaskowski.
Ograniczenie sprzedaży alkoholu ma iść w parze z dodatkowymi patrolami policji i lepszym monitorowaniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do naruszeń porządku.
Kontrowersje wokół prohibicji – Trzaskowski wyciąga wnioski
Dyskusja na temat ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie wywołała wiele emocji. Rafał Trzaskowski przyznaje, że nie wszystko poszło idealnie, ale zapewnia, że wyciąga wnioski z dotychczasowych doświadczeń.
„Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy” – napisał Trzaskowski.
Prezydent Warszawy podkreśla, że większość mieszkańców popiera wprowadzenie nocnej prohibicji i zapewnia, że jego działania zmierzają do spełnienia oczekiwań warszawiaków.
Polecany artykuł: