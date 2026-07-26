Karolina Baran wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Decyzja Polsatu rozzłościła niektórych widzów

Karolina "Kaeyra" Baran zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"

W nowej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentują się m.in. Helena Englert, Izabela Kuna, Mandaryna, Krzysztof Kwiatkowski czy Matteo Brunetti. Za pośrednictwem mediów społecznościowych stacja Polsat oficjalnie ogłosiła, że do rywalizacji dołącza Karolina "Kaeyra" Baran. Jak dotąd nie wiadomo, z kim wokalistka wystąpi na parkiecie.

Widzowie krytykują decyzję produkcji. "Chyba pora na przerwę"

Fani "Tańca z Gwiazdami" przyjęli tę wiadomość ze sporym dystansem. Obok licznych gratulacji w mediach społecznościowych, pojawiło się mnóstwo krytyki. Wielu odbiorców wprost stwierdziło, że Kaeyra nie dysponuje wystarczająco głośnym nazwiskiem, aby występować w gwiazdorskim formacie.

Takie słowa czytamy w komentarzach.

Chyba pora na przerwę, bo ewidentnie kończą się gwiazdy...

Jak wszyscy to ja też, NIE ZNAM

Słaba ta edycja niestety.

Kolejny no name

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Kariera muzyczna Karoliny "Kaeyry" Baran

Karolina Baran to wszechstronna artystka polskiego pochodzenia, realizująca się jako wokalistka, kompozytorka oraz multiinstrumentalistka. Urodzona w Chicago córka polskich emigrantów stawiała swoje pierwsze kroki w branży muzycznej właśnie na amerykańskim rynku. Ogólnokrajowy rozgłos przyniósł jej udział w trzynastej odsłonie "America's Got Talent" w 2018 roku. Choć ostatecznie nie triumfowała w muzycznym show, to zdobyła uznanie wymagających jurorów, na czele z Simonem Cowellem, który wprost określił ją materiałem na prawdziwą gwiazdę estrady.

W 2023 roku wokalistka zaśpiewała w dwudziestej pierwszej edycji "American Idol", zdobywając złoty bilet oraz wielkie uznanie Lionela Richie'ego. Rok wcześniej zapisała się w kronikach festiwalu Lollapalooza jako pierwsza piosenkarka polskiego pochodzenia. Jej wypuszczony w 2024 roku utwór "Sour" zyskał w naszym kraju status złotej płyty. W 2025 roku dyskografia artystki powiększyła się o trzy nagrania: "Kiss Kiss", "Keep Dreaming" oraz "Other Side of Heartbreak".

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Głośny związek Kaeyry z Krzysztofem Zalewskim

Od paru lat artystka sukcesywnie buduje swoją pozycję w Polsce, ale na początku 2026 roku przykuła szczególną uwagę serwisów plotkarskich. Powodem stał się jej związek z Krzysztofem Zalewskim, wokół którego narosło sporo medialnych spekulacji. Zaczęto nawet plotkować o ich rozstaniu, jednak czerwcowe wspólne zdjęcia szybko temu zaprzeczyły, dowodząc, że para nadal jest razem lub po prostu do siebie wróciła.

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