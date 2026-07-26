Danuta Martyniuk w samej bieliźnie! Gorące zdjęcia pojawiły się w sieci. Zenek ma modelkę w sypialni

Danuta Martyniuk kończy 58 lat

Danuta Martyniuk urodziła się 25 lipca 1968 roku. Ostatnie 37 lat życia spędziła z mężem Zenonem Martyniukiem, z którym pobrała się na początku lutego 1989 roku. Często pojawiają się razem publicznie i uchodzą dziś za jedno z najpopularniejszych, a przy tym najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Choć jej mąż spełnia się jako król estrady, Danuta Martyniuk przez lata nie była związana z show-bizem, stawiając na karierę z dala od blasku fleszy. Ukończyła studia pielęgniarskie i długo pracowała na oddziale onkologicznym w Białymstoku.

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Danuta Martyniuk w samej bieliźnie

Wspiera karierę męża i często pojawia się publicznie, jednak mimo to Danuta Martyniuk chroni swoją prywatność i w jej mediach społecznościowych na próżno szukać relacji ze świętowania. Niemniej z okazji urodzin gwiazdy fotografka Izabella Binkowska opublikowała na swoim profilu efekty ich wspólnej sesji zdjęciowej - i "szczena opada". Danuta Martyniuk wygląda na nich jak zawodowa modelka. Żona gwiazdora disc polo pozuje przed obiektywem w eleganckich sukniach ale i seksownej, białej bieliźnie. - Razem z najlepszymi życzeniami zamieszczam tu twoje wyjątkowe, sekretne zdjęcia. Dla mnie jesteś młodą dziewczyną, z pasją do życia, miłością do bliskich i nadzieją mimo wszystko - napisała Binkowska. Kobieta, która ma na swoim koncie wiele sesji z udziałem gwiazd, dodała, że Martyniuk rok temu robiąc tę sesję potrafiła być profesjonalną modelką, która z pokorą pracuje na planie.

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Patrząc na te zdjęcia aż trudno uwierzyć, że żona Zenona Martyniuka ma 58 lat. Obecną formę zawdzięcza ciężkiej pracy. Nie jest bowiem tajemnicą, że w ostatnim czasie schudła ponad 20 kilogramów, co widać na zamieszczonych zdjęciach. Nie ukrywa również, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

Zachwycające - i odważne, acz z klasą - zdjęcia Danuty Martyniuk znajdziecie w poniższej galerii. Musicie je zobaczyć.

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