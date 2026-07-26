QUIZ. Dopasuj przebój do wykonawcy. Zdobędziesz komplet puntów?

Największe polskie przeboje. Czy znasz wykonawców tych kultowych hitów?

Niektóre piosenki wystarczy usłyszeć przez kilka sekund, by od razu zacząć je nucić. Hity Perfectu, Budki Suflera, Lady Pank, Maryli Rodowicz czy Wilków od lat goszczą w rozgłośniach radiowych i na rodzinnych imprezach. Z kolei nowsze utwory Dawida Podsiadły, sanah czy Sławomira błyskawicznie zdobyły miliony słuchaczy i na dobre zadomowiły się na listach przebojów.

Polecamy: Zbigniew Hołdys skomentował wykonanie utworu Perfectu przez muzyków Metalliki. "Zalatuje śpiewaniem przy ognisku"

To właśnie z takich utworów i artystów składa się nasz quiz. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego ani znać historii polskiej sceny. Wystarczy dobra pamięć do piosenek, które od lat towarzyszą nam na co dzień.

Nie tylko dla fanów muzyki

Pytania dotyczą wykonawców największych przebojów i sprawdzają znajomość utworów, które zapisały się w historii polskiej muzyki. Jeśli regularnie słuchasz radia albo lubisz wracać do znanych hitów, masz spore szanse na bardzo dobry wynik.

Rozwiąż także: QUIZ. Ich nazwiska zna każdy. A pamiętasz imiona?

Nie daj się jednak zwieść. Choć quiz wygląda na prosty, kilka pytań potrafi zaskoczyć nawet osoby, które od lat słuchają polskiej muzyki.

Nie przegap: sanah w ekoaucie za ponad pół miliona. Takim samochodem jeździ jedna z największych gwiazd w Polsce [ZDJĘCIA]

Komplet punktów? To większe wyzwanie, niż się wydaje

Zdobycie maksymalnego wyniku będzie wymagało nie tylko dobrej pamięci, ale też odrobiny spostrzegawczości. Warto uważnie czytać każde pytanie.

Podejmij wyzwanie i przekonaj się, jak dobrze znasz największe polskie przeboje. Koniecznie sprawdź swój wynik i zobacz, czy uda ci się zdobyć 12 na 12. Powodzenia!