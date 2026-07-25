Andziaks zasypywana wiadomościami hejterów. Grożą jej dzieciom! "Cieszy się z każdej krzywdy dziecka" - ZDJĘCIA

Zrobiło się o niej wyjątkowo głośno, gdy członkowie grupy klimatycznej „Jazda!” postanowili zaatakować jej mienie. Willa Andziaks oraz jej sklep zostały zniszczone przy użyciu sztucznych odchodów (podobny los spotkał butik Małgorzaty Rozenek). Tego typu działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w walce o klimat, ale zapewniły influencerce jeszcze większy rozgłos. Niestety, popularność ma również swoje ciemne strony, o czym Andziaks boleśnie się przekonuje. Niektórzy z jej przeciwników przekroczyli wszelkie granice.

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Andziaks dostaje pogróżki. Pokazała SMS-y z obrzydliwymi słowami

Treść wiadomości kierowanych do influencerki jest tak wulgarna, że nie nadaje się do cytowania. Skupiają się one głównie na frustracji osób zarabiających znacznie mniej, dla których zarobki Andziaks to powód do wściekłości. Zdecydowali oni wyładować swoją złość właśnie na niej. Jeden z przypadków hejtu dotyczył nawet obrażania jej dzieci.

"Cieszy się z każdej krzywdy dziecka"

Gdy Andziaks postanowiła podzielić się z obserwatorami skandaliczną wiadomością, otrzymała odzew od innej internautki. Z przekazanych informacji wynika, że atakująca kobieta znana jest w sieci z nienawiści do wielu osób. Zwrócono uwagę, że użytkowniczka TikToka wielokrotnie życzyła dzieciom śmierci i otwarcie deklarowała nienawiść do najmłodszych. Mimo rzekomych zgłoszeń jej konta, brakuje odpowiednich konsekwencji, a jej zachowanie staje się coraz bardziej agresywne - poinformowała rozmówczyni.

"Ta kobieta, która wypisywała do was wiadomości jest już dość znana na TikToku za pisanie ludziom, że ich "bachory powinny z*echnąć", że ona nienawidzi wszystkich bachorów i cieszy się z każdej krzywdy dziecka. Ponoć już miała być zgłaszana, ale widać, że zamiast konsekwencji są jeszcze gorsze posunięcia [...]" - napisała rozmówczyni.

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Andziaks wypowiada wojnę hejterom. "Popaprańce"

Reagując na falę nienawiści, Andziaks stanowczo podkreśliła, że swojego majątku dorobiła się ciężką pracą. Przypomniała, że od 14. roku życia spędzała noce na montażu i nagrywaniu materiałów, nieustannie stawiając czoła krytyce. Następnie skierowała stanowcze słowa do osób, które ją atakują.

Ja sobie nie pozwolę, żeby takie popaprańce, bo dla mnie to są popaprańce, [...] robiły takie rzeczy. [...] Mnie ich opinia nie interesuje [...] Nie pozwolę sobie, żeby mnie zastraszać, żeby wypisywać do mnie coś o moich dzieciach. Jeżeli ktokolwiek będzie wysyłał do mnie SMS-y z pogróżkami, dzwonił do mnie z pogróżkami, jeżeli ktokolwiek będzie chciał się zbliżyć do mnie i mojej rodziny, to ja tego tak nie odpuszczę. Ja zrobię wszystko, żeby każda z tych osób poniosła konsekwencje prawne. Ja sobie nie pozwolę na to, żeby mnie tak traktowano. Mówię kategoryczne "dość" i naprawdę, proszę mi wierzyć, że zrobię wszystko, WSZYSTKO, wydam każdą złotówkę na to, żeby każda z tych osób poniosła ciężkie konsekwencje swoich czynów - zapowiedziała.

Andziaks rozprawia o hejcie w sieci. Wyjawiła nam, jak sobie z nim radzi

Autor: Andziaks/ Instagram

Autor: Andziaks/ Instagram

Autor: Andziaks/ Instagram

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