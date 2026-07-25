Zakaz kąpieli w Bałtyku! 30 miejsc, znane kurorty na liście

Czerwone flagi nad Bałtykiem. Na ponad 30 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli

Na wielu plażach nad polskim morzem w sobotę obowiązuje zakaz kąpieli. Z danych opublikowanych przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że czerwone flagi powiewają na ponad 30 kąpieliskach nad Bałtykiem.

Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim. Tam zakaz kąpieli obowiązuje na około 30 kąpieliskach położonych nad morzem. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe – silny wiatr, wysokie fale oraz niebezpieczne prądy wsteczne, które mogą stanowić zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków.

Do miejscowości, w których nie wolno wchodzić do wody, należą między innymi Międzywodzie, Dziwnów, Trzęsacz, Rewal, Pogorzelica oraz Jarosławiec. Ratownicy apelują, by bezwzględnie stosować się do wywieszonych czerwonych flag i nie ryzykować kąpieli.

Zamkniętych jest kilka kąpielisk na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie

Zakazy obowiązują również w województwie pomorskim. Zamkniętych jest kilka kąpielisk na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Tam również przyczyną są trudne warunki na morzu.

Jednocześnie jest dobra wiadomość dla osób wypoczywających w Sopocie. Od soboty ponownie otwarte są wszystkie kąpieliska w Zatoce Gdańskiej. Wcześniej były one zamknięte z powodu wykrycia w wodzie bakterii Escherichia coli, czyli E. coli. Po kolejnych badaniach sanepid dopuścił je ponownie do użytku.

Służby przypominają, że sytuacja na morzu może zmieniać się bardzo szybko. Nawet jeśli rano kąpielisko jest otwarte, po kilku godzinach warunki mogą się pogorszyć i ratownicy mogą wywiesić czerwoną flagę.

Przed wejściem do wody warto sprawdzić oznaczenia na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli. Zlekceważenie ostrzeżeń może skończyć się tragedią, zwłaszcza gdy na morzu występują silne fale i prądy wsteczne.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu turyści mogą na bieżąco sprawdzić, gdzie kąpiel jest bezpieczna, a gdzie obowiązuje zakaz.

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