Upały wracają, IMGW ostrzega! Zobacz, gdzie będzie 30 stopni

IMGW ostrzega przed upałem. W tych regionach temperatura przekroczy 30 stopni

Koniec zimna i deszczu, znów zaczynają się upały! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla dużej części Polski. Alerty obejmują 12 województw i będą obowiązywać w niedzielę od godziny 12 do godziny 19. Ostrzeżenia wydano dla całych województw: łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Obejmują także większość województw małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego, zachodnią część województwa lubelskiego, południową część województwa kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodnią część województwa podkarpackiego. Według IMGW na obszarach objętych ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć 30 stopni Celsjusza.

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Meteorolodzy przypominają, że podczas upałów warto ograniczyć przebywanie na słońcu, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia. Należy regularnie pić wodę, unikać dużego wysiłku fizycznego i pamiętać o ochronie przed promieniami słonecznymi. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, małe dzieci oraz osoby z chorobami serca i układu krążenia.

W czasie wysokich temperatur nie wolno także zostawiać w zaparkowanych samochodach dzieci ani zwierząt. Nawet po kilku minutach temperatura we wnętrzu auta może wzrosnąć do poziomu zagrażającego życiu.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one powodować szkody materialne oraz utrudnienia i opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Synoptycy zalecają śledzenie kolejnych komunikatów pogodowych, ponieważ sytuacja może się zmieniać.

Jeśli prognozy się sprawdzą, niedziela będzie jednym z najgorętszych dni ostatnich tygodni w wielu regionach kraju. Warto zaplanować aktywność na świeżym powietrzu na godziny poranne lub wieczorne, gdy temperatura będzie niższa.

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