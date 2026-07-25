Pilny komunikat sanepidu. Tysiące osób bez wody. Nie nadaje się do picia ani mycia

Sanepid wykrył enterokoki jelitowe i bakterie grupy coli w wodzie z dwóch wodociągów.

Nie wolno używać wody do picia, przygotowywania posiłków ani mycia. Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

Trwają działania naprawcze, a ograniczenia obowiązują do odwołania.

Przez bakterię mieszkańcy Jarosławia nie mają wody

Woda z Gościmina Wielkiego z zakazem użytkowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku poinformował, że w próbkach pobranych z wodociągu Gościmin Wielki wykryto obecność enterokoków jelitowych. Bakterie stwierdzono zarówno w wodzie opuszczającej stację uzdatniania, jak i w jednej z próbek pobranych u odbiorcy.

W związku z tym sanepid wydał jednoznaczne zalecenie: woda nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarno-higienicznych. Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

Komunikat dotyczy około 6600 mieszkańców Nowego Miasta oraz 33 miejscowości w gminach Nowe Miasto i Sońsk. Ograniczenia obejmują m.in. Gąsocin, Gościmin Wielki, Łopacin, Latonice, Jurzyn, Władysławowo, Szczawin, Belin, Grabie, Kubice i wiele innych miejscowości zasilanych z tego wodociągu.

Sanepid informuje również, że podczas prowadzonych prac dezynfekcyjnych mieszkańcy mogą odczuwać intensywniejszy zapach i smak chloru.

Problemy także w wodociągu Czarnów

Podobny komunikat wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Po badaniach wykonanych po działaniach naprawczych w wodociągu Czarnów wykryto zarówno bakterie grupy coli, jak i enterokoki jelitowe. Woda również została uznana za niespełniającą wymagań jakościowych.

Sanepid podkreśla, że nie nadaje się ona do picia, przygotowywania posiłków ani do celów higienicznych. Dopuszczalne jest jedynie korzystanie z niej do spłukiwania toalet.

Mieszkańcy otrzymają wodę zastępczą

W przypadku wodociągu w Czarnowie przedsiębiorstwo wodociągowe zostało zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody oraz przeprowadzenia działań, które mają przywrócić jej odpowiednią jakość. Komunikat obejmuje mieszkańców miejscowości: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś i Wilków.

Zalecenia obowiązują do odwołania

W obu przypadkach sanepid zaznacza, że ograniczenia będą obowiązywać do czasu wydania kolejnych komunikatów, po potwierdzeniu, że jakość wody ponownie spełnia wymagania. Do tego czasu mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z wody pochodzącej z bezpiecznych, zastępczych źródeł.