35. Bieg Powstania Warszawskiego. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają duże zmiany

Od godz. 17 zamknięta będzie ul. Przyokopowa przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Biegacze wystartują z placu Krasińskich na dystansach 5 i 10 km.

Liczne autobusy i tramwaje pojadą objazdami, a uczestnicy biegu skorzystają z darmowej komunikacji.

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Utrudnienia zaczną się już po południu

Pierwsze ograniczenia pojawią się jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. Od godziny 17 do końca dnia zamknięta zostanie ul. Przyokopowa na odcinku między ul. Giełdową a Grzybowską. Wyjazd z parkingów znajdujących się za budynkiem przy ul. Przyokopowej 26 będzie możliwy wyłącznie w kierunku ul. Prostej.

Trasa poprowadzi przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany

Wieczorem wystartuje 35. Bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy pobiegną na dwóch dystansach: 5 i 10 kilometrów. Start obu biegów zaplanowano na placu Krasińskich, a meta znajdzie się przy ul. Zakroczymskiej.

Trasa pięciokilometrowego biegu poprowadzi m.in. ulicami Bonifraterską, Andersa, Mickiewicza i przez plac Wilsona. Zawodnicy startujący na 10 kilometrów pobiegną dodatkowo ulicami Słowackiego, Gdańską, Hłaski, Lektykarską, Podleśną i Gwiaździstą, a następnie przez teren Cytadeli Warszawskiej.

Które ulice będą zamknięte?

Najwcześniej, już od godziny 10, wyłączone z ruchu zostaną ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakroczymska i Konwiktorska. Kierowcy wrócą tam dopiero w niedzielę nad ranem.

Od 14 do północy zamknięte będą również fragmenty ul. Bonifraterskiej, Miodowej oraz plac Krasińskich.

Od godziny 19 zamknięte zostaną kolejne odcinki ulic, m.in. Bonifraterska, Międzyparkowa, Muranowska, Mickiewicza i Krasińskiego. Później dołączą także Słowackiego, Gdańska, Hłaski, Lektykarska, Podleśna i Gwiaździsta.

Autobusy i tramwaje pojadą inaczej

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie, a 503 zakończy i rozpocznie kursy na placu Grzybowskim.

Od godziny 14:00 objazdami pojadą autobusy linii 100, 116, 180 i 518. Wieczorem zmienią się także trasy autobusów 114, 122, 157, 181 i 185 oraz tramwajów linii 6. Tramwaje linii 76 zakończą kursowanie wcześniej.

Darmowa komunikacja dla uczestników

Osoby biorące udział w 35. Biegu Powstania Warszawskiego przez całą sobotę będą mogły bezpłatnie korzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej. Wystarczy okazać numer startowy. Uprawnienie obejmuje autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM, Kolei Mazowieckich oraz WKD w granicach pierwszej strefy biletowej.