To ostatnia taka stacja paliw w Polsce. CPN w Warszawie, można poczuć klimat PRL

Bieg Powstania Warszawskiego. Znów ruszyli dla powstańców

Coroczne wydarzenie jak zwykle zgromadziło tłumy. Oprócz 11 tys. biegaczy na trasie ustawiły się tłumy kibiców, którzy głośno dopingowali uczestników. W ramach imprezy odbyły się biegi na dwóch dystansach - 5 km o 20:30 oraz 10 km o 21:15. - Dziękujemy! Podniosła atmosfera, wyjątkowy rok, połączenie sportowej pasji, patriotyzmu i dojrzałości – tworzycie znakomitą biegową i społeczną historię – napisali na oficjalnej stronie wydarzenia organizatorzy. Wsród gości honorowych znaleźli się powstańcy: prof. Leszek Żukowski, Janusz Maksymowicz i Jan Antoni Witkowski.

Najszybsi na dystansie 5 km okazali się: Krzysztof Wasiewicz (15 min 10 s), Artur Gułaj (15 min 43 s) oraz Max Omelin (15 min 44 s). Wśród kobiet do mety pierwsze dotarły kolejno: Małgorzata Czarnota (17 min 37 s), Zosia Bulhak (17 min 58 s) i Natalia Włazałek (18 min 38 s). Dłuższy dystans wygrali: Mariusz Giżyński (31 min 35 s), Tomasz Biskupski (31 min 51 s) i Łukasz Parszczyński 32 min 15 s), a wśród pań Izabela Paszkiewicz (33 min 48 s), Emilia Mazek (34 min 17 s) i Katarzyna Napiórkowska (35 min 37 s).

Bieg Powstania Warszawskiego. Edycja wirtualna

Co ciekawe, w dwóch terenowych biegach uczestniczyło 10 tys. osób, a kolejny tysiąc pobiegł… wirtualnie! Uczestnicy biegali na takich samych dystansach, ale mogli to zrobić w dowolny miejscu na świecie. Wystarczyło zarejestrować swój wynik w specjalnej aplikacji i przesłać go organizatorom.