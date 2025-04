Awaria wodociągowa w Otwocku. Mieszkańcy bez wody, prokuratura wszczęła śledztwo

W Warszawie powstaje kolejne gruzowisko z ideologią. Urzędnicy o nowym lapidarium: To celowe

W środę (2 kwietnia) rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało o skażeniu wody w Otwocku i Karczewie. Woda z kranu nie nadaje się do picia, ani do celów sanitarno-bytowych. Mieszkańcy są zmuszeni korzystać z wody butelkowanej, którą dostarczają im władze miasta.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski poinformował, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

- Z dotychczas dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że zaistniałe uszkodzenie urządzenia użyteczności publicznej nie było spowodowane umyślnym działaniem osób trzecich – mówi prok. Norbert Antoni Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Kiedy woda w Otwocku będzie zdatna do picia?

Władze miasta zapewniają, że robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić mieszkańcom dostęp do wody pitnej. W sobotę (5 kwietnia) mają być znane wyniki badania próbek wody pobranych w czwartek. Wtedy zapadnie decyzja, czy woda będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych. Prawdopodobnie w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu mieszkańcy dowiedzą się, kiedy znów będą mogli pić wodę z kranu.

Na razie jednak mieszkańcy muszą radzić sobie inaczej. - Do picia nadaje się woda butelkowana, która jest rozdawana w punktach na terenie miasta oraz woda z beczkowozów po wcześniejszym przegotowaniu – podkreślił otwocki ratusz.

Na ulicach Otwocka jest 20 beczkowozów, w Karczewie i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok beczkowozów jest też woda butelkowana.

Na parkingu przy ul. Andriollego w centrum Otwocka można pobierać wodę z dużej strażackiej cysterny, która mieści 23 tys. l wody. Zachęcają zwłaszcza przedsiębiorców do korzystania z tego punktu poboru wody, który jest czynny od godz. 6.00 do godz. 22.00.