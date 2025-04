i Autor: Piotr Durys / ESKA

NOWE INFORMACJE

Kiedy czysta woda wróci do kranów w Otwocku i Karczewie? Fatalna wiadomość dla mieszkańców

Mieszkańcy Otwocka i Karczewa od wczoraj przeżywają prawdziwy dramat. Woda z kranu nie nadaje się nawet do mycia! Od zanieczyszczeniu wodociągów sytuacja nie uległa poprawi.Wszyscy zadają sobie pytanie: kiedy czysta, zdatna do picia woda wróci do kranów? Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przewiduje, że nastąpi to dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Poznaj szczegóły.