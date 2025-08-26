Potrącił 25-latkę na przejściu i uciekł. Kierowcę zatrzymano po krótkim pościgu

Piotr Lis
2025-08-26 13:24

W niedzielę w nocy (24 sierpnia) na ulicy Marszałkowskiej, pijany kierowca potrącił 25-letnią kobietę na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Sprawcą okazał się 27-letni obywatel Gruzji, który miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policja zatrzymała go po krótkim pościgu. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, kierowca potrącił 25-latkę na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy ta przechodziła na zielonym świetle. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala, a sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy.

W niedzielę przed godziną pierwszą w nocy (24 sierpnia) na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie doszło do dramatycznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym potrącił 25-letnią kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych na zielonym świetle.

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy rannej kobiecie.

Policja zatrzymała pijanego sprawcę po krótkim pościgu. Miał ponad promil alkoholu

Informacja o wypadku i poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do wszystkich patroli w mieście. Policjanci stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zauważyli w alejach Jerozolimskich auto z uszkodzoną maską i rozbitą szybą czołową. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego. Okazało się, że rozbitą hondą kierował nietrzeźwy obywatel Gruzji. 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a jego auto odholowano na policyjny parking.

Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Usłyszał zarzuty

W czasie gdy sprawca trzeźwiał, funkcjonariusze z policji na Śródmieściu gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. 27-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji

