Potrącił 25-latkę na przejściu i uciekł. Kierowcę zatrzymano po krótkim pościgu

Pijany Gruzin siał postrach na Marszałkowskiej w Warszawie! Potrącił 25-latkę na pasach i uciekł

W niedzielę przed godziną pierwszą w nocy (24 sierpnia) na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie doszło do dramatycznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym potrącił 25-letnią kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych na zielonym świetle.

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy rannej kobiecie.

Policja zatrzymała pijanego sprawcę po krótkim pościgu. Miał ponad promil alkoholu

Informacja o wypadku i poszukiwanym pojeździe natychmiast trafiła do wszystkich patroli w mieście. Policjanci stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zauważyli w alejach Jerozolimskich auto z uszkodzoną maską i rozbitą szybą czołową. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego. Okazało się, że rozbitą hondą kierował nietrzeźwy obywatel Gruzji. 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a jego auto odholowano na policyjny parking.

Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Usłyszał zarzuty

W czasie gdy sprawca trzeźwiał, funkcjonariusze z policji na Śródmieściu gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. 27-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji

