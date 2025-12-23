Rodowity Niemiec zamieszkał w Warszawie. Bongo Matayo nowym lokatorem ZOO w Warszawie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-23 15:28

Wspaniałe wieści! ZOO w Warszawie ma nowego lokatora. Jest nim młody samiec bongo wschodniego, jednej z najbardziej zagrożonych antylop na świecie. Matayo to rodowity Niemiec, który przyjechał do stolicy Polski z Wilhelma ZOO w Stuttgarcie. „Języka polskiego wciąż się uczy, ale nowych Opiekunów zaakceptował bez żadnych problemów” - mówią pracownicy Warszawskiego ZOO.

  • Warszawskie ZOO wita nowego mieszkańca, młodego samca bongo wschodniego, który przybył ze Stuttgartu.
  • Matayo, urodzony w czerwcu 2024 roku, szybko aklimatyzuje się w nowym środowisku i zyskał sympatię opiekunów.
  • Poznaj szczegóły jego przybycia i dowiedz się, jaką rolę odegra w ochronie swojego zagrożonego gatunku.

Warszawa. Bongo Matayo nowym mieszkańcem ZOO

ZOO w Warszawie ma nowego mieszkańca. To Matayo - młody samiec bongo wschodniego. Rodowity Niemiec urodził się w czerwcu 2024 roku w Wilhelma ZOO w Stuttgarcie. Jest więc rówieśnikiem Porzeczki z Warszawskiego ZOO!

Jak przekazał stołeczny ogród zoologiczny, Matayo kilkunastogodzinny transport zniósł bardzo dobrze. „Po przyjeździe do Warszawy, pomimo normalnego początkowego stresu, bardzo szybko zaczął swoją aklimatyzację w nowym miejscu. Spodobał mu się nowy boks, który zaczął intensywnie eksplorować, a jeszcze bardziej spodobała mu się reszta stada, zwłaszcza jego sąsiadka z boksu obok, Wala” - przekazali pracownicy ZOO w mediach społecznościowych. „Na razie poznaje resztę bongo z odległości, ale już wkrótce będzie mógł wyjść na wybieg i zapoznać się bliżej ze wszystkimi warszawskimi samicami” - dodali.

Bongo Matayo nowym lokatorem ZOO w Warszawie
5 zdjęć

Matayo to kontaktowy nastolatek

Opiekunowie Matayo są pod jego ogromnym wrażeniem. „Języka polskiego wciąż się uczy, ale nowych Opiekunów zaakceptował bez żadnych problemów. Jest niezwykle kontaktowym i przyjaznym chłopakiem” - stwierdzili.

Warszawskie ZOO liczy, że Matayo zauroczy odwiedzających tak samo, jak zauroczył swoich opiekunów.

Warto przypomnieć, że bongo wschodnie to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. W pracownikach stołecznego ZOO tli się więc nadzieja, że w przyszłości młody samiec Matayo odegra ważną rolę w ochronie swojego gatunku, przyczyniając się do zwiększenia liczby osobników w hodowli zachowawczej.

Strzelali fajerwerkami tuż przy ogrodzeniu zoo
ZOO W WARSZAWIE