Politechnika Warszawska będzie miała schron. Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie

Nauka w czasie pokoju, schronienie na czas kryzysu

Podpisanie listu intencyjnego między Politechniką Warszawską a stołecznym ratuszem oficjalnie rozpoczyna prace nad projektem „Bezpieczny Kampus”. Głównym celem jest stworzenie na terenie uczelni budynku, który będzie pełnił funkcje dydaktyczne i badawcze, a w razie zagrożenia zapewni ochronę ludności i pozwoli na utrzymanie ciągłości działania kluczowych instytucji.

Inwestycja ma powstać na terenie Politechniki zlokalizowanym w kwartale ulic Polna, Al. Armii Ludowej, Rektorska i Nowowiejska. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncepcja budynku o podwójnym zastosowaniu zakłada, że jego infrastruktura będzie elastyczna. Wśród planowanych prac wymienia się budowę ogromnego parkingu podziemnego, a nad nim nowoczesnej części dydaktycznej i badawczo-laboratoryjnej. W sytuacjach kryzysowych obiekt będzie mógł być błyskawicznie przekształcony w centrum logistyczne lub medyczne.

– Chcemy zmieniać przestrzeń Politechniki, bardziej ją otworzyć i zazielenić. (...) Na sporym obszarze niezabudowanym powstanie ogromny garaż podziemny, a nad nim budynek kampusu z laboratorium badawczym dla kilku wydziałów. Oprócz tego, ze względu na sytuację międzynarodową budowla miałaby też funkcję miejsca schronienia – podkreślał prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW.

Uczelnia planuje również uruchomienie nowych kierunków studiów i studiów podyplomowych w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Warszawa chroni. Co zyska miasto na nowym projekcie?

Dla Warszawy inwestycja jest kluczowym elementem programu „Warszawa chroni”. Dzięki niej miasto zyska miejsce schronienia o dużej powierzchni, a także dodatkową przestrzeń magazynową i medyczną na wypadek kryzysu.

– Tak rozumiemy odpowiedzialność: inwestycje w rozwój, które wzmacniają bezpieczeństwo – i budowanie rozwiązań, które służą studentom każdego dnia, a mieszkańcom na wypadek zagrożenia ich zdrowia i życia – mówił prezydent Rafał Trzaskowski. Dodał, że współpraca z uczelnią jest przykładem nowoczesnego myślenia o odporności miasta.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ma powstać szczegółowa koncepcja inwestycji oraz plan jej finansowania. Powołany zostanie także wspólny zespół roboczy z przedstawicielami PW i ratusza, który będzie koordynował dalsze prace.

