Wyszła do paczkomatu, nie żyje. Szkoła żegna zmarłą Emilkę. „Cicha, skromna, dobra”

Grzybowo. Emilka wyszła do paczkomatu. Nie żyje

W poniedziałek, 2 lutego, Polskę obiegła informacja o zaginięciu 18-letniej Emilki, mieszkanki Grzybowa (pow. ciechanowski). Dziewczyna powiedziała rodzinie, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu. Jak informowała wówczas ciechanowska policja, ostatni raz Emilka była widziana, gdy kierowała się w stronę miejscowości Targonie. W akcję poszukiwawczą zaangażowały się policja, straż pożarna oraz wolontariusze. Wszyscy mieli nadzieję, na szczęśliwy finał tej historii.

Niestety, tak się nie stało. W czwartek, 5 lutego, policja poinformowała o tragicznym zakończeniu poszukiwań. Emilka nie żyje. „W kolejnym dniu poszukiwań prowadzonych na rzece w m. Targonie przy udziale wodnej służby ratowniczej z Wrocławia niestety zostało odnalezione ciało zaginionej” - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

Przyczyny i dokładne okoliczności śmierci 18-latki będą wyjaśniane. Sprawą zajęła się prokuratura.

Szkoła żegna zmarłą uczennicę

Śmierć 18-Emilki to żałoba nie tylko jej rodziny, a także dla środowiska szkolnego. W czwartek (5 lutego) na profilu Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w mediach społecznościowych opublikowano poruszające pożegnanie.

„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci uczennicy naszej szkoły Emilii Sz. Rodzinie oraz Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie, życząc siły oraz otuchy w tych niezwykle trudnych chwilach” - czytamy na stronie placówki.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Społeczność pięknymi słowami żegna 18-latkę.

„Cicha, skromna, dobra, przepełniona wiarą i "zaczytana" w książkach dziewczyna...Taką będę Cię pamiętać. Nie zapomnę naszej ostatniej rozmowy, kiedy opowiadałaś o planach na przyszłość myśląc o niej z uśmiechem na ustach… Spoczywaj w pokoju, Emilko!” - napisała jedna z osób.

„Żadne słowa nie oddadzą tego, co przeżywają najbliżsi. Wieczne odpoczywanie…” - dodała kolejna.

„Niech Ci dziecko ziemia lekką będzie” - skomentował ktoś inny.

„Spoczywaj w pokoju, Emilko. Nie musiało tak być… Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny” - dodała kolejna osoba.

