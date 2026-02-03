Dramatyczne poszukiwania Emilii Szlaskiej w Mazowieckiem

Policja w Ciechanowie opublikowała pilny komunikat w mediach społecznościowych. − Policja prowadzi poszukiwania zaginionej Emilii Szlaskiej. Około godziny 13:30 wyszła z miejsca zamieszkania w Grzybowie, informując, że idzie odebrać paczkę z paczkomatu. Od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu − napisano. Jak przekazali dalej policjanci, ostatni raz dziewczyna była widziana, gdy kierowała się w stronę miejscowości Targonie.

Kobieta wyszła z domu rodzinnego w Grzybowie i poinformowała bliskich, że idzie odebrać przesyłkę. Nigdy jednak nie wróciła. Od tamtej chwili nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jej telefon pozostaje nieaktywny.

Obawy rodziny i służb

Z relacji najbliższych wynika, że Emilka nigdy wcześniej nie znikała ani nie zrywała kontaktu z bliskimi. − To cicha i spokojna dziewczyna − podkreśla rodzina. Dodatkowy niepokój budzą niskie temperatury. Z uwagi na mróz istnieje obawa o zdrowie lub życie zaginionej.

W akcję poszukiwawczą zaangażowały się policja, straż pożarna oraz wolontariusze. Bliscy apelują o pomoc i udostępnianie informacji, bo − jak podkreślają − liczy się każda minuta.

Apel o pomoc i rysopis zaginionej

Szczególna prośba kierowana jest do osób, które w godzinach od 13:30 do 14:30 podróżowały samochodami na trasie Grzybów − Targonie, o sprawdzenie kamerek samochodowych.

Rysopis zaginionej: wzrost około 170 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemny blond, długie i proste, oczy niebieskie. Nosi okulary korekcyjne w dużych, złotych oprawkach. Stopa prawej nogi skrzywiona do środka. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę do kolan z kapturem z jasnym futerkiem, błękitny szalik, czarne spodnie oraz czarne botki. Zaginiona posiada przy sobie dokumenty.

Każdy, kto widział Emilię lub ma jakiekolwiek informacje, proszony jest o natychmiastowy kontakt z policją.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.