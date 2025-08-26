Eksmitują gołębie z „Grubej Kaśki” na czas remontu. Urzędnicy głowią się jak to zrobić

Eksmitują gołębie z „Grubej Kaśki” na czas remontu

Zabytkowa wieżyczka studni w al. „Solidarności” doczeka się remontu. Charakterystyczna konstrukcja „Grubej Kaśki” stoi u zbiegu pl. Bankowego i ul. Andersa. Powstała prawie 240 lat temu, a zaprojektował ją Szymon Bogumił Zug. Mimo uszkodzeń wojennych i dużych zmian w okolicy po wojnie (m.in. budowy trasy W-Z) przetrwała i nadal cieszy oko. Czas ją jednak odświeżyć, bo ostatni remont przechodziła w 2004 r. – Planowany remont obejmie m.in. konserwację piaskowcowego cokołu, tynków elewacyjnych i wewnętrznych, renowację drewnianych elementów, wymianę poszycia dachowego z blachy miedzianej oraz rekonstrukcję przegniłych belek zabezpieczających otwór studzienny. Oczyszczona zostanie też granitowa kostka okalająca obiekt – przekazała Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Problem w tym, że tęga dziewucha ma licznych lokatorów. To gołębie, które chętnie zakładają gniazda we wnękach okien oraz chronią się pod daszkiem. – Prace nad renowacją „Grubej Kaśki” będą wymagały „wyproszenia” pierzastych gości. Przynajmniej na jakiś czas. Chcemy zrobić to tak, aby żadnemu nie stała się krzywda – zapewnia Dybalski. Urzędnik dodaje, że pod czujnym okiem ornitologa będą musieli przetransportować młode, jeszcze nielatające ptaki do ptasiego azylu przy Warszawskim ZOO. Tam zostaną odchowane i wypuszczone na wolność.

