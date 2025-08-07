Gruba Kaśka do remontu. Zabytkowy wodozbiór nie był czyszczony od 20 lat

Historia i znaczenie Grubej Kaśki

Gruba Kaśka to klasycystyczna rotunda, która powstała w latach 1783–1787 według projektu Szymona B. Zuga. I jak obiecuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie: „Jest okrągła, ma prawie 240 lat, na imię jej Kaśka. Wyremontujemy ją”.

Nazwa, jak podają źródła, została nadana przez warszawiaków ze względu na okrągły kształt budowli. Pierwotnie służyła jako ujęcie wody dla mieszkańców.

Remont potrzebny na już

Położenie Grubej Kaśki sprawia, że jest ona narażona na wiele szkodliwych czynników. Jak informuje ZDM:

„Ze względu na swoje położenie, jest narażona na drgania i zanieczyszczenia wytwarzane przez przejeżdżające pojazdy. Na ścianach rotundy widoczne są spękania, odpryski i przetarcia tynków”.

Dodatkowo, obiekt padł ofiarą wandali, którzy pozostawili na nim swoje "pamiątki".

Zakres Prac Remontowych

Remont Grubej Kaśki obejmie szeroki zakres prac. Planowane są:

Konserwacja piaskowcowego cokołu

Naprawa tynków elewacyjnych i wewnętrznych

Renowacja drewnianych elementów

Wymiana poszycia dachowego z blachy miedzianej

Rekonstrukcja przegniłych belek zabezpieczających otwór studzienny

Oczyszczenie granitowej kostki okalającej obiekt

Najbardziej alarmujący jest stan belek zabezpieczających otwór studzienny. Jak czytamy w komunikacie: „Drewno jest całkowicie przegniłe i spróchniałe. Nie nadaje się już do wykorzystania i wymaga wymiany”.

Utrudnienia i organizacja prac

Prace remontowe będą prowadzone w ścisłej współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Tramwajami Warszawskimi. Ze względu na specyficzne położenie obiektu, roboty elewacyjne będą wykonywane głównie nocą, w przerwach w kursowaniu tramwajów.

Finansowanie i wybór wykonawcy

Na remont Grubej Kaśki wpłynęły cztery oferty.

„Dwie z nich mieszczą się w zakładanym przez nas budżecie. Teraz przyjrzymy się wszystkim i wybierzemy najlepszą. Na przeprowadzenie prac wybrany wykonawca będzie miał trzy miesiące od podpisania umowy” – podaje ZDM.

Prace będą dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gruba Kaśka odzyska swój dawny blask i będzie cieszyć oczy warszawiaków oraz turystów przez kolejne lata!