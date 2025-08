Tydzień bez tramwajów w Warszawie. Remont Placu Zawiszy na ostatniej prostej!

Nowy plac Zawiszy

„Otwieramy wlot Al. Jerozolimskich, zamykamy wlot po stronie Towarowej” – informują Tramwaje Warszawskie, przepraszając za utrudnienia. Te utrudnienia były dużo uciążliwsze i dłużej trwające, gdyby remont torowiska przeprowadzać tradycyjną metodą wylewania betonu na miejscu. Wtedy trzeba byłoby zamknąć każdy wlot torów na Plac Zawiszy na miesiąc. Remont trwałby więc ponad trzy miesiące, a nie cztery tygodnie. Krakowska firma KZN Rail, która układa torowisko w Warszawie nowatorską metodą wielkich płyt prefabrykowanych (121 betonowych „puzzli” przywożonych na plac i układanych na bieżąco) zapewnia, że do 10 sierpnia odda warszawiakom cały przejazd przez Plac Zawiszy.

- Po wznowieniu ruchu wykonawca będzie kontynuować prace poza torowiskiem, przy wykończeniu przystanków po stronie Al. Jerozolimskich, ale przystanki będą czynne – deklarują Tramwaje Warszawskie. Linie 7 i 9, które obecnie zawracają do pętli Plac Starynkiewicza, pojadą dalej – do Placu Narutowicza. Linia 22 pojedzie na Ochotę i będzie obsługiwać trasę Wiatraczna – Pl. Narutowicza. Tramwaje linii 24 z Nowego Bemowa dojadą tylko do przystanku Okopowa, na którym zamienią się w linię 72 w kierunku pętli Piaski.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Remont na Grójeckiej

W cieniu trwającej budowy trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego i węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha oraz remontu rozjazdów ma pl. Zawiszy wyremontowany zostanie przyległy odcinek torowiska na Grójeckiej.

Prace obejmą odcinek od Pl. Narutowicza do Bitwy Warszawskiej 1920 r. - bez przejazdu przez Wawelską (który służy jako objazd Bitwy Warszawskiej 1920 r.). To jeden z najbardziej obciążonych odcinków sieci tramwajowej. Ostatni remont główny torowisko przechodziło w latach 1992 (Siewierska – Och-Teatr) i 2003 (Och-Teatr – pl. Narutowicza).

Od poniedziałku też tramwaje nie będą więc dojeżdżać do tymczasowego rozjazdu przy Och-Teatrze, tylko skończą bieg na Pl. Narutowicza. Na obu jezdniach ul. Grójeckiej zostaną zamknięte skrajne pasy przy remontowanym torowisku.

Remont zakończy się w październiku – wtedy tramwaje wrócą na ul. Grójecką.