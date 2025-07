Warszawa. Remont placu Zawiszy wkracza w nową fazę. Zmiany w komunikacji miejskiej

Od soboty (19 lipca) pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na kolejne zmiany w kursowaniu tramwajów. Po dwoch tygodniach remont p. Zawiszy wchodzi w nowy etap. Wykonawca zabierze się za wlot od strony Alej Jerozolimskich, co spowoduje kolejne, tymczasowe utrudnienia w ruchu. Co dokładnie się zmieni i jak wpłynie to na codzienne podróże mieszkańców stolicy? Sprawdźmy!