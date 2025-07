Ruszyły prace na placu Zawiszy. Wszystko rozpkopane, zamiany w komunikcji

Od poniedziałku pracownicy firmy KZN Rail ruszyli z kopyta. Od rana rozbierają stare torowiska od strony ul. Grójeckiej. Zamiast wykonywać nową trasę na miejscu, pracownicy będą montowali gotowe elementy, jak gigantyczne klocki. – Od wczesnych godzin wykonawca, firma KZN Rail, prowadzi roboty rozbiórkowe. Harmonogram jest napięty, bo w ciągu tygodnia mają zakończyć się prace na wlocie od strony Grójeckiej - to wszystko dzięki wielkogabarytowym płytom prefabrykowanym, które przyjechały do nas z Krakowa i które wykonawca może złożyć na miejscu jak puzzle – przekazał Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

Dopytaliśmy rzecznika, czy pierwszego dnia nie było żadnych niespodzianek. – Wszystko idzie zgodnie z planem – zapewnia Urbanowicz.

W związku z pracami do 13 lipca nie jeżdżą tramwaje pomiędzy pl. Zawiszy a pl. Narutowicza. Linia 9 od strony Centrum i Grochowa dojeżdża teraz tylko do pętli Plac Starynkiewicza. To oznacza, że pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami, jeśli chcą kontynuować podróż w dalszych kierunkach.

Jeszcze większe zmiany dotknęły linię 7, która została całkowicie zawieszona na czas remontu. W zamian za to, trasa linii 78 została zmieniona. Teraz, od Placu Zawiszy, tramwaje tej linii kursują Alejami Jerozolimskimi na Pragę, aż do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

Dodatkowo, do tymczasowej nakładki przy przystanku Och-Teatr na ulicy Grójeckiej dojeżdżają teraz linie 18 z PKP Służewiec i 33 z Metra Młociny. Wcześniej tramwaje te kończyły swój bieg na Placu Narutowicza.

Remont placu Zawiszy w Warszawie. Autobusy zastępcze i zmiany tras autobusów

Nie tylko tramwaje kursują inaczej. Autobusy zastępcze linii Z-9 i Z14, które do tej pory kończyły na Placu Narutowicza, zostały wydłużone do Placu Starynkiewicza. To dobra wiadomość dla pasażerów, którzy korzystają z tych linii, ale muszą liczyć się z dłuższym czasem przejazdu.

Autobusy, które wcześniej skręcały w ulicę Żwirki i Wigury, również zmieniły swoje trasy. Linia 128 kursuje teraz na Szczęśliwice, a linie 175 i N32 w kierunku Lotniska Chopina oraz linia 504 w stronę Kabat jadą objazdem przez ulice Grójecką i Niemcewicza.

