Wiadukt na Ursynowie, przebiegający w ciągu ul. Pileckiego nad ul. Puławską, jeszcze niedawno służył setkom kierowców dziennie. Dziś jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, a spadek natężenia ruchu po otwarciu tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy stawia pod znakiem zapytania sensowność jego funkcjonowania w takiej formie.

Już na początku 2025 roku „Super Express” alarmował, że decyzja o rozbiórce jest przesądzona. − Wiadukt na pewno będzie wyburzany, bo jego stan techniczny nie pozwala na wydłużenie żywotności poprzez remont − mówił wówczas rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

− Pytanie jest takie, czy należy następnie wiadukt odbudować za bardzo duże pieniądze (minimum kilkanaście milionów złotych) czy też może nie jest on już niezbędny na tym skrzyżowaniu − dodawał.

Głos zabrał również Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Agata Choińska-Ostrowska zapewniała, że wyburzenie wiaduktu jest nieuniknione, ale zanim powstanie jakikolwiek projekt, zostaną przeanalizowane możliwe warianty nowej organizacji ruchu.

Dziś znamy już dalszy ciąg tej historii. Jak poinformowała „Super Express” Choińska-Ostrowska, 29 maja 2025 roku została podpisana umowa z projektantem, który opracuje szczegółową koncepcję przebudowy skrzyżowania Puławskiej i Pileckiego. Prace projektowe potrwają 28 miesięcy.

W ramach zlecenia powstaną warianty rozwiązań − zarówno jedno-, jak i dwupoziomowych − z dokładnymi symulacjami ruchu. To one zadecydują, czy w miejscu obecnego wiaduktu pojawi się nowy obiekt inżynieryjny, czy też miasto zdecyduje się na rozwiązanie w poziomie terenu. Zgodnie z założeniami, istniejący wiadukt zostanie rozebrany w trakcie realizacji inwestycji.

− Jako pierwsza powstanie koncepcja programowa, która obejmie różne warianty przebudowy skrzyżowania. Przeanalizowane zostaną zarówno rozwiązania jedno jak i dwupoziomowe. Dla każdego z wariantów projektant przygotuje mikro i makrosymulacje ruchu. Do dalszych prac wybrany zostanie wariant optymalny pod względem funkcjonalności układu drogowego oraz kosztów realizacji. Następnie opracowany będzie projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskane zostaną decyzje administracyjne niezbędne do przebudowy skrzyżowania. Na etapie realizacji robót budowlanych istniejący wiadukt ma być rozebrany z powodu złego stanu technicznego. Prace projektowe, do których przystąpiliśmy, pozwolą m.in. odpowiedzieć na pytanie czy należy wiadukt zastąpić nowym czy też zorganizować ruch na poziomie terenu − czytamy w odpowiedzi.

Choć decyzja o rozbiórce zapadła, to przyszłość tego miejsca wciąż jest przedmiotem analiz. Czy Warszawa pożegna się na dobre z wiaduktem, który przez dekady był jednym z kluczowych elementów komunikacyjnych Ursynowa? Odpowiedź poznamy dopiero za kilka lat, gdy gotowy będzie projekt i zapadną decyzje inwestycyjne.

