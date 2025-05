Warszawa: Nawet pół kilometra do przejścia dla pieszych. ZDM przebuduje skrzyżowanie na Puławskiej

CO SIĘ STAŁO?!

Warszawa, Ursynów. Koniec ery kładki. Nowe przejście dla pieszych na Puławskiej

Czy wiedzieliście, że do tej pory, aby przejść na drugą stronę Puławskiej w tym miejscu, trzeba było korzystać z kładki? Najbliższe naziemne przejścia znajdowały się w odległości aż 450 metrów w stronę Piaseczna i 250 metrów w stronę Mokotowa. To prawdziwy absurd. Na szczęście ZDM postanowił ukrócić te męki.

Urzędnicy podkreślają, że "obecnie to ursynowskie skrzyżowanie jest niefunkcjonalne" Dlatego w ramach przebudowy zaplanowano wyznaczenie zupełnie nowego przejścia i przejazdu rowerowego.

Rewolucja dla Kierowców. Koniec z zawracaniem na Karczunkowskiej

Ale to nie wszystko. Zmiany czekają również na kierowców. Do tej pory skrzyżowanie Puławskiej z Jagielską i Drumli było "ślepe" – nie można było przejechać przez Puławską w żadnym kierunku. To się zmieni.

Powstanie pas do skrętu w lewo w ul. Jagielską.

Koniec z uciążliwym zawracaniem przy Karczunkowskiej.

Łatwiejszy wyjazd z ulic podporządkowanych – Jagielskiej i Drumli.

ZDM tłumaczy, że zmiany są konieczne, aby poprawić płynność ruchu.

Komunikacja miejska też zyska. Przystanki bliżej skrzyżowania

Pasażerowie komunikacji miejskiej również odczują pozytywne zmiany. Perony przystanków autobusowych zostaną wydłużone, a lokalizacja przystanków skorygowana. Przystanek w kierunku centrum znajdzie się za skrzyżowaniem. To oznacza wygodniejsze i szybsze przesiadki.

ZDM pamięta również o zieleni! Podczas przebudowy posadzonych zostanie aż 380 mkw. nowych krzewów, takich jak irga błyszcząca, tawuła brzozolistna czy tawuła japońska. Dwa kolidujące z pracami drzewa – lipa i lipa drobnolistna – zostaną przesadzone w inne miejsce.

ZDM czeka na oferty w przetargu do 15 maja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wykonawca będzie miał 120 dni na realizację prac. Oznacza to, że już bardzo niedługo mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się nowym, funkcjonalnym skrzyżowaniem.