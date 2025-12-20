Metro przez całą noc w Sylwestra! Ale co z resztą komunikacji? Sprawdź świąteczne rozkłady

2025-12-20 5:00

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Trzech Króli to czas wypoczynku. Ale dla wielu warszawiaków to także okres komunikacyjnego zamieszania. Warszawski Transport Publiczny wprowadza znaczące zmiany w rozkładach jazdy autobusów, tramwajów i metra. Czy wiesz, jak dotrzeć do rodziny na Wigilię, a potem wrócić z sylwestrowej imprezy? Przygotuj się na niespodzianki! O najważniejszych zmianach i szczegółach piszemy w artykule poniżej,

Ferie świąteczne: od 22 grudnia do 6 stycznia

Tegoroczna przerwa świąteczna jest wyjątkowo długa, co skłania wielu do przedłużonego urlopu. Warszawa zwalnia tempo, a wraz z nią – komunikacja miejska. Zanim jednak zrelaksujesz się przy świątecznym stole, upewnij się, że znasz wszystkie modyfikacje.

Początek zmian: 22 i 23 grudnia

Już od poniedziałku 22 grudnia poczujesz pierwsze zmiany. Tramwaje pojadą rzadziej, a niektóre linie autobusowe zostaną zawieszone. Czy Twój poranny autobus do pracy nadal będzie kursował? Sprawdź to, zanim utkniesz na przystanku.

Autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem dnia powszedniego, ale z pewnymi zmianami. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 263, 308, 320, 332, 356, 809, 815, E-2, Z-8; na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319, 518 nie będzie kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej, a autobusy linii 164, 198, 201, L24 nie będą podjeżdżały pod szkoły.

Metro w tych dniach będzie kursować częściej w godzinach szczytu, a w nocy z 23 na 24 grudnia pojedzie do około godziny 3.

Wigilia, Boże Narodzenie i Nowy Rok – jak pojedziemy?

Okres od 24 grudnia do 1 stycznia to prawdziwa rewolucja w rozkładach. Większość linii autobusowych i tramwajowych przejdzie na rozkład niedzielny. Dodatkowo, wiele linii zostanie całkowicie zawieszonych, a inne pojadą zmienionymi trasami.

Całkowicie zawieszone linie tramwajowe (24-26 grudnia, 1 stycznia): 13, 14, 27, 33.

Ważne! W Wigilię, około godziny 15, wiele autobusów i tramwajów zakończy kursowanie lub znacząco ograniczy częstotliwość. Nie daj się zaskoczyć!

Sylwestrowa noc. Metro jeździ przez całą noc!

Jeśli planujesz świętować nadejście Nowego Roku w centrum, mamy dobrą wiadomość! Z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie kursowało przez całą noc, umożliwiając bezpieczny powrót do domu. To duża ulga dla wszystkich imprezowiczów.

„Międzyświąteczne” dni i Trzech Króli

Okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem (27-28 grudnia, 3-4 stycznia) oraz poniedziałek 6 stycznia (Trzech Króli) to kolejne dni ze zmienionymi rozkładami. Autobusy i tramwaje pojadą w rytmie weekendowym, a niektóre linie zostaną zawieszone lub zmienią swoje trasy.

Linie autobusowe nie kursujące w „międzyświąteczne” weekendy i 6 stycznia: 126 (tylko 6 stycznia), 160, 171, 182, 196, 256, 263, Z-8. Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Szczegółowe informacje o wszystkich zmianach, w tym o specjalnych rozkładach jazdy metra, znajdziesz na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie ryzykuj spóźnienia na świąteczne spotkanie – sprawdź rozkład już dziś!

