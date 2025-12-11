Rada Warszawy uchwaliła 11 grudnia budżet na 2026 rok. Po raz pierwszy w historii planowane wydatki stolicy przekroczą 31 mld zł (31,8 mld zł) - to o ponad miliard więcej niż w roku 2025. Dochody zaplanowano na 28,5 mld zł. Na inwestycje wpisano 3,46 mld zł, w tym 1,4 mld zł dla dzielnic. Najwięcej dla Pragi-Południe – blisko 150 mln zł. Po raz pierwszy od kilku lat z ust urzędników i radnych nie słychać narzekań na „utracone przez decyzje rządu dochody”. A wręcz odwrotnie.

- Możemy przyspieszyć, bo mamy zupełnie nowy sposób finansowania samorządów, który jest całkowicie uniezależniony od działań rządu i nie zależy od podatków, tylko od dochodu. Dzięki temu mamy pieniądze na inwestycje. Wchodzimy w erę rekordów, bo w latach 2026-30 przeznaczymy na inwestycje prawie 17 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż gdyby obowiązywał „Polski ład” – oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozpoczynając wielogodzinna dyskusję o finansach miasta.

Jako przykłady tego przyspieszenia wyliczył ostatnie umowy na infrastrukturę sportową, o których mówiło się od lat – na stadionie Polonii, Skrze, i Stegnach oraz projekty kulturalne – w siedzibę TR Warszawa na pl. Defilad i sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej.

Trzy nowe stacje metra do Ursusa

Prezydent Warszawy ogłosił sensacyjną wiadomość dotyczącą budowy nowych stacji metra.

- Rozwijamy plany czwartej linii metra i projektujemy trzecią. Metro dojedzie do Ursusa. To jest najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026. Zabezpieczamy pieniądze na prace przygotowawcze przedłużenia drugiej linii metra o trzy nowe stacje: Ursus Niedźwiadek, Posag Siedmiu Panien i Ursus Północny – przy tej deklaracji Trzaskowski dostał brawa od obserwatorów obrad.

- Przez ostatnie lata dokonaliśmy rewolucji w inwestycjach tramwajowych. Przygotowujemy się do budowy torów na Gocławiu i Zielonej Białołęce, za kilka dni oddamy tory tramwajowe na Rakowieckiej - wyliczał.

Poza inwestycjami prezydent zwrócił uwagę na dwie największe pozycje w miejskich wydatkach: edukacja – 10 mld zł i transport – blisko 5 mld zł. I padła konkretna deklaracja dotycząca podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej, której nie było od 10 lat.

- Jeszcze nigdy nie było tak, że budżet miasta dopłacał aż 75 proc. do każdego skasowanego biletu, ale zależy, żeby transport publiczny był dla każdego. Mamy najlepszy transport publiczny w Polsce, jeden z lepszych w naszej części Europy, a koszty są takie, jakie są. Gdyby nie dopłaty, bilet miesięczny zamiast niecałych 100 zł kosztowałby 400 zł, a bilet 75-minutowy musiałby kosztować co najmniej 17 zł, więc widzicie państwo jaka to jest skala wsparcia z budżetu miasta. Nie ma nigdzie w Polsce takich dopłat. Na głowie stajemy, żeby ten system spinać bez podwyżek. A każda sugestia by ceny biletów podwyższyć, ląduje na pierwszych stronach gazet – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wyższe stawki opłat za śmieci. "To nie podwyżka"

31 marca 2026 r. mija też termin uchwalonej przez Radę Warszawy obniżki opłat za śmieci. I wszystko wskazuje na to, że wrócą stawki sprzed podwyżki. Czyli za śmieci w blokach płacilibyśmy znów 85 zł za miesiąc, a w domach jednorodzinnych – 107 zł, a nie jak teraz – 60 i 91 zł.

- To nie jest podwyżka. Obniżając opłaty informowaliśmy, że będzie to tymczasowe i będzie to powrót do poprzednich stawek – tłumaczył prezydent.

Szef klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura upierał się jednak, że dla mieszkańców to jest podwyżka. - Musiał pan obniżyć opłaty, bo nakazywał to system, ale podwyższać ich teraz pan nie musi - zwrócił uwagę radny PiS.

Kolejne zmiany w centrum

- Zmiany w centrum Warszawy to jest mój absolutny priorytet. Krok po kroku widać te zmiany i zapewniam, że również w 2026 roku nie tylko będziemy mówili o planach, nie tylko będziemy pokazywali kolejne prezentacje, ale będzie można na własne oczy widzieć te zmiany - informował prezydent Warszawy.

W budżecie na przyszły rok są pieniądze na przebudowę rejonu Placu Grzybowskiego, ul. Złotej i Zgoda, zmianę otoczenia Pałacu Kultury i Nauki i rewitalizację Mariensztatu i ulic Starej Pragi. Wspomniał o konkursie na połączenie Traktu Królewskiego z mostem pieszo-rowerowym. - Przy okazji uspokajam, że na samej ulicy Karowej na historycznym odcinku nic się nie zmieni - zastrzegł.

Dyskusja nad budżetem Warszawy na 2026 r. trwała w czwartek cały dzień. Radni zgłosili dziesiątki poprawek. Tylko nieliczne zostały przyjęte.

Ostateczny wynik głosowania to: 37 radnych Koalicji Obywatelskiej "za", 16 radnych Prawa i Sprawiedliwości - "przeciw" i 7 osób z klubu Lewicy i Miasto Jest Nasze wstrzymało się od głosu.

