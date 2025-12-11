Rada Warszawy uchwaliła 11 grudnia budżet na 2026 rok. Po raz pierwszy w historii planowane wydatki stolicy przekroczą 31 mld zł (31,8 mld zł) - to o ponad miliard więcej niż w roku 2025. Dochody zaplanowano na 28,5 mld zł. Na inwestycje wpisano 3,46 mld zł, w tym 1,4 mld zł dla dzielnic. Najwięcej dla Pragi-Południe – blisko 150 mln zł. Po raz pierwszy od kilku lat z ust urzędników i radnych nie słychać narzekań na „utracone przez decyzje rządu dochody”. A wręcz odwrotnie.
- Możemy przyspieszyć, bo mamy zupełnie nowy sposób finansowania samorządów, który jest całkowicie uniezależniony od działań rządu i nie zależy od podatków, tylko od dochodu. Dzięki temu mamy pieniądze na inwestycje. Wchodzimy w erę rekordów, bo w latach 2026-30 przeznaczymy na inwestycje prawie 17 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż gdyby obowiązywał „Polski ład” – oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozpoczynając wielogodzinna dyskusję o finansach miasta.
Jako przykłady tego przyspieszenia wyliczył ostatnie umowy na infrastrukturę sportową, o których mówiło się od lat – na stadionie Polonii, Skrze, i Stegnach oraz projekty kulturalne – w siedzibę TR Warszawa na pl. Defilad i sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej.
Trzy nowe stacje metra do Ursusa
Prezydent Warszawy ogłosił sensacyjną wiadomość dotyczącą budowy nowych stacji metra.
- Rozwijamy plany czwartej linii metra i projektujemy trzecią. Metro dojedzie do Ursusa. To jest najważniejsza wiadomość transportowa budżetu 2026. Zabezpieczamy pieniądze na prace przygotowawcze przedłużenia drugiej linii metra o trzy nowe stacje: Ursus Niedźwiadek, Posag Siedmiu Panien i Ursus Północny – przy tej deklaracji Trzaskowski dostał brawa od obserwatorów obrad.
- Przez ostatnie lata dokonaliśmy rewolucji w inwestycjach tramwajowych. Przygotowujemy się do budowy torów na Gocławiu i Zielonej Białołęce, za kilka dni oddamy tory tramwajowe na Rakowieckiej - wyliczał.
Poza inwestycjami prezydent zwrócił uwagę na dwie największe pozycje w miejskich wydatkach: edukacja – 10 mld zł i transport – blisko 5 mld zł. I padła konkretna deklaracja dotycząca podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej, której nie było od 10 lat.
- Jeszcze nigdy nie było tak, że budżet miasta dopłacał aż 75 proc. do każdego skasowanego biletu, ale zależy, żeby transport publiczny był dla każdego. Mamy najlepszy transport publiczny w Polsce, jeden z lepszych w naszej części Europy, a koszty są takie, jakie są. Gdyby nie dopłaty, bilet miesięczny zamiast niecałych 100 zł kosztowałby 400 zł, a bilet 75-minutowy musiałby kosztować co najmniej 17 zł, więc widzicie państwo jaka to jest skala wsparcia z budżetu miasta. Nie ma nigdzie w Polsce takich dopłat. Na głowie stajemy, żeby ten system spinać bez podwyżek. A każda sugestia by ceny biletów podwyższyć, ląduje na pierwszych stronach gazet – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Wyższe stawki opłat za śmieci. "To nie podwyżka"
31 marca 2026 r. mija też termin uchwalonej przez Radę Warszawy obniżki opłat za śmieci. I wszystko wskazuje na to, że wrócą stawki sprzed podwyżki. Czyli za śmieci w blokach płacilibyśmy znów 85 zł za miesiąc, a w domach jednorodzinnych – 107 zł, a nie jak teraz – 60 i 91 zł.
- To nie jest podwyżka. Obniżając opłaty informowaliśmy, że będzie to tymczasowe i będzie to powrót do poprzednich stawek – tłumaczył prezydent.
Szef klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura upierał się jednak, że dla mieszkańców to jest podwyżka. - Musiał pan obniżyć opłaty, bo nakazywał to system, ale podwyższać ich teraz pan nie musi - zwrócił uwagę radny PiS.
Kolejne zmiany w centrum
- Zmiany w centrum Warszawy to jest mój absolutny priorytet. Krok po kroku widać te zmiany i zapewniam, że również w 2026 roku nie tylko będziemy mówili o planach, nie tylko będziemy pokazywali kolejne prezentacje, ale będzie można na własne oczy widzieć te zmiany - informował prezydent Warszawy.
W budżecie na przyszły rok są pieniądze na przebudowę rejonu Placu Grzybowskiego, ul. Złotej i Zgoda, zmianę otoczenia Pałacu Kultury i Nauki i rewitalizację Mariensztatu i ulic Starej Pragi. Wspomniał o konkursie na połączenie Traktu Królewskiego z mostem pieszo-rowerowym. - Przy okazji uspokajam, że na samej ulicy Karowej na historycznym odcinku nic się nie zmieni - zastrzegł.
Dyskusja nad budżetem Warszawy na 2026 r. trwała w czwartek cały dzień. Radni zgłosili dziesiątki poprawek. Tylko nieliczne zostały przyjęte.
Ostateczny wynik głosowania to: 37 radnych Koalicji Obywatelskiej "za", 16 radnych Prawa i Sprawiedliwości - "przeciw" i 7 osób z klubu Lewicy i Miasto Jest Nasze wstrzymało się od głosu.
Najważniejsze wydatki na inwestycje w Warszawie w 2026 r:
- Wsparcie dla Tramwajów Warszawskich – 100 mln zł
- Wsparcie dla Miejskich Wodociągów - 29 mln zł
- Dokończenie II linii metra na Bemowie - 761,9 mln zł
- Kontynuacja remontu Sali Kongresowej - 77 mln zł
- Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską - 58,6 mln zł
- Remont Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży - 49 mln zł
- Rewitalizacja kamienic na Pradze-Północ – 41 mln zł
- Budowa Teatru Rozmaitości na pl. Defilad - 30 mln zł
- Budowa siedziby Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej - 30 mln zł