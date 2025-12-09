Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przygotował wyjątkową Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny.

Wśród podarunków znalazły się warszawskie gadżety.

Rafał Trzaskowski przygotował Szlachetna Paczkę

W akcję Szlachetnej Paczki co roku ochoczo włączają się aktorzy, sportowcy, celebryci. Znani i lubiani ze świata kultury, sztuki i mediów. Również prezydent Warszawy postanowił dołożyć swoją cegiełkę. „Napisała do mnie wolontariuszka Szlachetna PACZKA z prośbą o specjalną przesyłkę dla jednej z podopiecznych. Odpowiedź mogła być tylko jedna” - przekazał Rafał Trzaskowski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać, co pakuje do wyjątkowej paczki. Nieprawdopodobne, co tam się znalazło! Wśród podarunków są m.in. skarpety! Ale nie byle jakie. Warszawskie! Skąd ten pomysł?

„Poproszono mnie o paczkę warszawską, w związku z tym kultowe warszawskie skarpetki, książka „Legendy warszawskie”, jak zawsze, ale nie tylko” - wyjaśnił na nagraniu.

Szlachetna Paczka 2025

W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie, a blisko 5 milionów ledwo wiąże koniec z końcem. Szlachetna Paczka już po raz 25. wprowadzi odrobinę świątecznej magii do życia potrzebujących rodzin. Przeważnie nie są to wygórowane potrzeby – odzież, działająca lodówka, żywność. Coś, co większość osób ma na co dzień i zazwyczaj nie docenia, jak wiele tak naprawdę posiada.

W akcję włączyć się może każdy. Wystarczy wybrać rodzinę z internetowej bazy i przygotować paczkę! Jeszcze tysiące rodzin czeka na swoich darczyńców! Link do strony TUTAJ.

