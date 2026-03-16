Pasażerowie w Modlinie do namiotu! Są dwie oferty na jego budowę, obie droższe niż planowane

Przetarg na budowę namiotowego terminala

Ogłoszony przez lotnisko w Modlinie przetarg dotyczył dostawy i montażu tymczasowego terminala pasażerskiego powłokowego wraz z wyposażeniem. Jego celem jest zwiększenie przestrzeni do odprawy podróżnych na podwarszawskim lotnisku, które od dłuższego czasu boryka się z problemami z przepustowością, zwłaszcza w szczycie sezonu.

Z protokołu otwarcia ofert, opublikowanego w piątek, 13 marca na stronie lotniska, wynika, że wpłynęły dwie propozycje:

Simplytech Sp. z o.o. (Warszawa): około 6,14 mln zł

Rekord Hale Namiotowe Sp. z O.O. (Wrocław): około 26,88 mln zł

Obie oferty są wyższe niż szacowana przez lotnisko wartość zamówienia, która wynosiła 4,92 mln zł brutto (4 mln zł netto). Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Lotnisko dodało przy tym, że żadna oferta nie wpłynęła po terminie.

Pasażerowie do namiotu

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tymczasowy terminal ma być "budynkiem w lekkiej konstrukcji stalowej lub aluminiowej z przykryciem membranowym typu namiotowego o charakterze tymczasowym". Będzie on służył jako poczekalnia dla podróżnych oczekujących na wejście do samolotu.

Wymiary zewnętrzne konstrukcji to około 30 metrów szerokości i 50 metrów długości. Całkowita powierzchnia zabudowy terminala ma wynieść około 1500 mkw. Hala nie będzie trwale przytwierdzona do gruntu i zostanie wyposażona w niezbędne zaplecze sanitarne i techniczne. Istniejący terminal z nowym połączy korytarz wykonany prawdopodobnie z kontenerów.

Przetarg na budowę terminala został ogłoszony 20 lutego br. Prezes lotniska, Jacek Kowalski, informował pod koniec lutego na łamach "Gazety Wyborczej", że po oddaniu terminala liczba bramek wyjściowych do samolotów wzrośnie dwukrotnie, do ośmiu. Dodatkowo, do sześciu taśm do kontroli bezpieczeństwa bagażu ma dołączyć tzw. fast track. Prace mają dobiec końca do czasu wakacyjnego szczytu turystycznego.

Jak wcześniej informowano, pasażerowie mają korzystać z tymczasowego terminala w namiocie mniej więcej do końca sezonu letniego w 2028 roku. Wtedy ma być dobiec końca rozbudowa stałej infrastruktury terminalowej lotniska, która przejmie na siebie cały ruch.

