Osobówka wjechała w koparkę na przejeździe kolejowym. Auto wylądowało na boku

Zderzenie na przejeździe kolejowym 19.05.2026

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym w miejscowości Otrębusy w powiecie pruszkowskim. We wtorkowe popołudnie samochód osobowy marki Ford zderzył się tam z koparką prowadzącą prace na torach w kierunku Warszawy.

Do incydentu doszło na ulicy Natalińskiej na przejeździe kolejowym WKD Otrębusy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Forda uderzył w koparkę pracującą na torowisku. Siła zderzenia była na tyle duża, że samochód przewrócił się na bok i zatrzymał na przejeździe, powodując poważne utrudnienia dla innych uczestników ruchu.

Jak przekazał Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie podkom. Monika Orlik, zarówno kierowca Forda, jak i operator koparki to obywatele Polski. Obydwaj posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz byli trzeźwi. Żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń.

Utrudnienia na kolei

W związku ze zdarzeniem ruch kolejowy na przejeździe był czasowo wstrzymany. W rejonie występowały duże utrudnienia, które dotknęły m.in. Warszawską Kolej Dojazdową. Przewoźnik informował, że wypadek "dwóch postronnych pojazdów" spowodował zablokowanie ruchu na odcinku Podkowa Leśna Główna - Komorów.

Okoliczności i dokładne przyczyny wtorkowego zdarzenia będą wyjaśniane przez Policję.

8