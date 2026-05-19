GIGANTYCZNA TRAGEDIA W BIZNESIE! Syn miliardera w rękach policji

Śmierć Isaka Andica, jednego z najbogatszych europejskich przedsiębiorców i założyciela marki Mango, od początku budziła emocje. Biznesmen zginął podczas górskiej wędrówki niedaleko Barcelony, a pierwsze ustalenia mówiły o tragicznym wypadku. Teraz jednak sprawa wraca w zupełnie nowym, dużo bardziej mrocznym wydaniu. Hiszpańskie media informują, że Jonathan Andic, syn zmarłego miliardera, został zatrzymany i przesłuchany przez policję. To właśnie on był jedyną osobą, która towarzyszyła ojcu w chwili tragedii.

Milioner spadł z klifu, a teraz jego syn został aresztowany! Nowe fakty w sprawie twórcy Mango

Do dramatu doszło w grudniu ubiegłego roku na popularnym szlaku Les Feixades w masywie Montserrat. Według wcześniejszych informacji 71-letni Isak Andic miał spaść ze stromego zbocza podczas trekkingu z synem. Początkowo wszystko wskazywało na nieszczęśliwy wypadek.

Jonathan Andic relacjonował, że szedł kilka kroków przed ojcem. W pewnym momencie miał usłyszeć hałas kamieni i po odwróceniu zobaczyć, jak jego ojciec spada w przepaść. Ta wersja przez wiele miesięcy była uznawana za oficjalną.

Jednak śledczy zaczęli mieć wątpliwości. Według najnowszych doniesień policja analizuje rozbieżności w zeznaniach oraz dodatkowe materiały dowodowe, w tym zawartość telefonu syna miliardera. To właśnie te elementy miały wzbudzić niepokój śledczych i doprowadzić do jego zatrzymania.

Hiszpańskie media podkreślają, że Jonathan został wezwany na przesłuchanie w Barcelonie, gdzie miał odpowiadać na szczegółowe pytania dotyczące przebiegu feralnej wyprawy. Na ten moment nie postawiono mu jednak żadnych formalnych zarzutów.

Co istotne, szlak, na którym doszło do tragedii, uchodzi za stosunkowo bezpieczny i często wybierany przez turystów. Tym bardziej zaskakujące są okoliczności całego zdarzenia, które dziś są dokładnie analizowane przez śledczych.

