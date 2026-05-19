Monika Olejnik błysnęła w Cannes! I to nie byle czym - ta torebka kosztuje prawie 160 tysięcy złotych

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-19 14:21

Monika Olejnik (69 l.) to niezaprzeczalnie polska ikona mody, ale też fanka sztuki i kultury. Nic więc dziwnego, że kolejny raz wybrała się co Cannes na Festiwal Filmowy i czerwony dywan. Zaprezentowała tam niezwykły gadżet, którego cena przyprawia o zawroty głowy.

Monika Olejnik zachwyca kilka tygodni przed 70. urodzinami

Patrząc na najnowsze zdjęcia nie idzie uwierzyć, że Monika Olejnik za dwa miesiące skończy 70 lat. Gwiazda w 2024 roku przeszła chorobę nowotworową i operację raka piersi, co przekuła w kampanię medialną zachęcającą do badań profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia, zwłaszcza sportu w którym jest zakochana. Niemal 70-letnia dziennikarka biega, skacze, ćwiczy lepiej niż niejedna nastolatka! Dzięki temu prezentuje figurę modelki, którą może spokojnie odziewać w kreacje wprost z witryn projektantów i wielkich domów mody.

Monika Olejnik w Cannes z torebką za 150 tysięcy

Monika Olejnik od lat odwiedza międzynarodowe festiwale, w tym oczywiście ten w Cannes. Polska gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckiej i nowoczesnej czarnej sukni z gorsetem. Półprzezroczyste panele z czarnej siateczki nadawały kreacji seksapilu. Najwięcej uwagi jednak przyciągnęła niezwykła torebka - puzderko na ramieniu dziennikarki. Cacko domu mody Chanel przypomina sznur ogromnych pereł. Model Moniki Olejnik to Chanel Pearl Necklace Minaudière, który pochodzi z kolekcji jesień/zima 2025 i kosztuje ponad 41 tysięcy dolarów! W przeliczeniu na złotówki to niemal 150 tysięcy złotych, czyli tyle co przyzwoite auto. 

Całość stylizacji uzupełnił naszyjnik i, obowiązkowe w Cannes, ciemne okulary oraz rękawiczki, które jednak przysłaniały przedramiona, ale pozostawiły dłoń wolną do cykania fotek telefonem.

Poza przechadzaniem po czerwonym dywanie Olejnik zrobiła też w Cannes wywiady i złożyła serdeczne gratulacje Pawłowi Pawlikowskiemu, który jest na najlepszej drodze po złotą palmę za swój nowy film "Fatherland", czyli "Ojczyzna".

