Monika Olejnik błysnęła w Cannes! I to nie byle czym - ta torebka kosztuje prawie 160 tysięcy złotych

Monika Olejnik zachwyca kilka tygodni przed 70. urodzinami

Patrząc na najnowsze zdjęcia nie idzie uwierzyć, że Monika Olejnik za dwa miesiące skończy 70 lat. Gwiazda w 2024 roku przeszła chorobę nowotworową i operację raka piersi, co przekuła w kampanię medialną zachęcającą do badań profilaktycznych i promocji zdrowego trybu życia, zwłaszcza sportu w którym jest zakochana. Niemal 70-letnia dziennikarka biega, skacze, ćwiczy lepiej niż niejedna nastolatka! Dzięki temu prezentuje figurę modelki, którą może spokojnie odziewać w kreacje wprost z witryn projektantów i wielkich domów mody.

Zobacz również: 69-letnia Monika Olejnik pokazała nogi do nieba w mini! Nie tylko tym zwracała uwagę

Monika Olejnik w Cannes z torebką za 150 tysięcy

Monika Olejnik od lat odwiedza międzynarodowe festiwale, w tym oczywiście ten w Cannes. Polska gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckiej i nowoczesnej czarnej sukni z gorsetem. Półprzezroczyste panele z czarnej siateczki nadawały kreacji seksapilu. Najwięcej uwagi jednak przyciągnęła niezwykła torebka - puzderko na ramieniu dziennikarki. Cacko domu mody Chanel przypomina sznur ogromnych pereł. Model Moniki Olejnik to Chanel Pearl Necklace Minaudière, który pochodzi z kolekcji jesień/zima 2025 i kosztuje ponad 41 tysięcy dolarów! W przeliczeniu na złotówki to niemal 150 tysięcy złotych, czyli tyle co przyzwoite auto.

Całość stylizacji uzupełnił naszyjnik i, obowiązkowe w Cannes, ciemne okulary oraz rękawiczki, które jednak przysłaniały przedramiona, ale pozostawiły dłoń wolną do cykania fotek telefonem.

Zobacz również: Ma 92 lata, a wygląda młodziej niż 30 lat temu. Joan Collins zachwyca w Cannes

Poza przechadzaniem po czerwonym dywanie Olejnik zrobiła też w Cannes wywiady i złożyła serdeczne gratulacje Pawłowi Pawlikowskiemu, który jest na najlepszej drodze po złotą palmę za swój nowy film "Fatherland", czyli "Ojczyzna".

Zobacz również: Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Monika Olejnik chce wzbudzać emocje swoim wyglądem. Dobrze jej idzie?