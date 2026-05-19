Szef uwielbianej przez Polki marki ubrań zginął w górach. Jego syn zatrzymany za zabójstwo ojca!

Miliarder Isak Andic, założyciel Mango, zginął w górach, a jego śmierć, początkowo uznana za wypadek, zszokowała świat biznesu.

Śledztwo wznowiono, a syn miliardera, Jonathan Andic, został ujęty i jest objęty dochodzeniem w sprawie zabójstwa ojca.

Miliarder zginął podczas wycieczki górskiej z synem

To historia jak z thrillera! Nieprzyzwoicie bogaty hiszpański biznesmen, Isak Andic, założyciel i właściciel marki odzieżowej Mango, bardzo popularnej także w Polsce, zginął w połowie grudnia 2024 roku. Do tragedii doszło podczas gdy razem z synem wędrował w masywie górskim Montserrat w północno-wschodniej Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony.

Syn zabił właściciela popularnej marki odzieżowej?

Biznesmen, którego majątek szacowano na 4,5 mld euro, miał zginąć po nieszczęśliwym upadku z wysokości około 100 metrów. Jak podaje PAP, początkowo służby przyjęły hipotezę wypadku, jednak w marcu 2025 r. wznowiły śledztwo, badając tezę o zabójstwie, a status Jonathana Andica, 45-letniego syna miliardera, zmieniono ze świadka na osobę objętą dochodzeniem. We wtorek (19 maja) został ujęty przez katalońską policję i przewieziony do sądu w Martorell. Syn ofiary zaprzecza, aby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć ojca i trzyma się wersji, że to był wypadek.

"Guardian" przypomina, że gazeta "El País" informowała w zeszłym roku, że policja nie znalazła "żadnych bezpośrednich ani ostatecznych dowodów wyjaśniających to, co wydarzyło się w wąwozie, ale natknęła się na szereg poszlak, które razem wzięte sprawiły, że odeszli od koncepcji zwykłego wypadku i skierowali się ku możliwości zabójstwa".

Kim był Isak Andic?

"Isak Andic urodził się w 1953 roku w Stambule w rodzinie sefardyjskich Żydów. Pod koniec lat 60. XX wieku wyemigrował wraz z krewnymi do Katalonii i zaczął sprzedawać koszulki swoim kolegom ze szkoły średniej. Następnie zajął się prowadzeniem hurtowni i sprzedawaniem ubrań na targowiskach ulicznych, po czym w 1984 roku otworzył swój pierwszy sklep Mango" - przypomina "Guardian".