Polski muzyk w żałobie. Jego syn nie żyje! Był dopiero nastolatkiem. "Nasz świat dziś runął"

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków i Akademia Piłkarska Ruch Radzionków żegnają jednego ze swoich wychowanków, Piotra Dawida, który odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie. Nastoletni chłopak, młody piłkarz, nie żyje. Był uczniem klasy 3A wspomnianego liceum. - Piotrek pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Swoją obecnością wnosił do szkolnej społeczności wiele dobra, serdeczności i ciepła. Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom Piotrka. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie - czytamy we wpisie, który zamieszczono w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, nastolatek był synem znanego polskiego muzyka.

Tomasz "Haja" Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien, potwierdził smutne doniesienia. Opublikował w sieci czarno-białe zdjęcie rodzinne oraz krótki, poruszający opis, w którym żegna swojego ukochanego syna. - Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego, pełnego dobra człowieka. Zawsze będziemy cię kochać - napisał Tomasz Dawid.

Nie tylko bliscy chłopca, ale i całe śląskie środowisko pogrążone jest dziś w żałobie. Jeszcze pod koniec kwietnia 2026 roku rodzina oglądała razem mecz piłkarski na San Siro w Mediolanie. - To są właśnie te chwile, gdy serce mocniej bije - pisał wówczas wokalista Oberschlesien na Instagramie. Co się stało? Kondolencje spływają z całej Polski. Szczegóły poniżej.

Nie żyje syn wokalisty zespołu Oberschlesien. Co się stało? "Ogromne wyrazy współczucia"

Tomasz "Haja" Dawid nie precyzuje, co konkretnie się wydarzyło. Nie znamy więc oficjalnej przyczyny śmierci nastoletniego chłopca. Wiadomo natomiast, że kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny spływają z całej Polski, bo Oberschlesien to zespół znany nie tylko na Śląsku. W swojej twórczości "Haja" wydał między innymi utwory "SYNU", "Dla niej" czy "Moje miasto", które nawiązują do ważnych dla niego wartości. Dziś jedna z najważniejszych... zniknęła. - Bardzo mi przykro. Trzymajcie się - piszą internauci.

Redakcja dołącza do kondolencji i wyrazów współczucia dla bliskich zmarłego Piotra.

