Rozpuść w occie i spryskaj chwasty na kostce przed domem. Będzie czysta bez ani jednego wykwitu przez całe lato. Domowy oprysk na chwasty na kostce brukowej

Chwasty na kostce brukowej to prawdziwa zmora, szpecąca podwórko i pochłaniająca cenny czas na usuwanie.

Domowy oprysk na chwasty na kostce brukowej. Jak pozbyć się wykwitów?

Chwasty na kostce brukowej spędzają sen z powiek chyba każdemu posiadaczowi podwórka. Porosty, mech czy mlecze wyrastające ze spoin kostki wyglądają nieestetycznie i z czasem mogą zająć cały chodnik. Dlatego każdy szuka skutecznego sposobu na chwasty na kostce, który pomoże się pozbyć problemu możliwie jak najszybciej. Jest to ważne zwłaszcza latem, kiedy większość czasu spędzamy na świeżym powietrzu przed domem. Jak zatem pozbyć się chwastów z kostki brukowej? Oczywiście możemy zrobić to mechanicznie nożykiem i samodzielnie wygrzebywać mech i porosty ze szczelin kostki. Jednak chyba każdy z nas wolałby zaoszczędzić sobie tej żmudnej pracy. Dlatego warto wypróbować sposób na usunięcie chwastów, którym podzieliła się pewna internautka na grupie o tematyce ogrodniczej. Kobieta podała przepis na domowy oprysk na chwasty, który stosuje u siebie od dawna i dzięki temu jej kostka przed domem jest idealnie czysta od jakichkolwiek porostów.

Rozpuść w occie i spryskaj chwasty na kostce przed domem. Będzie czysta przez całe lato

Do przygotowania takiego oprysku odchwaszczającego podjazd potrzebujesz składników, które są dostępne w każdym sklepie spożywczym, czyli: 1 litra octu spirytusowego, pół szklanki soli kuchennej, pół szklanki mydła szarego lub płynu do naczyń. Wszystkie te składniki starannie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj starannie wszystkie chwasty, które są widoczne na twojej kostce przed domem. Rób to najlepiej rano w słoneczny dzień, aby słońce mogło przypalić wykwity. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a gdy chwasty już znikną, warto raz na 3 tygodnie stosować ten preparat zapobiegawczo.

Chwasty na kostce brukowej to zmora. Jak im zapobiegać?

Wyrastaniu chwastów na kostce brukowej można zapobiec, regularnie zamiatając chodnik. W ten sposób zabiegamy zakorzenienia się chwastów. Kluczowe jest również odpowiednie ułożenie kostki. Zapewnienie odpowiedniego kąta nachylenia sprawi, że woda będzie po niej spływać i nie będzie tworzyć wilgoci, która jest idealnym środowiskiem dla chwastów i mchu.

