Mieszam z wodą i wylewam na chwasty na kostce brukowej. Ekologiczny oprysk sprawi, że wylwity znikają raz na zawsze. Sposób na chwasty

Mieszam z wodą i wylewam na chwasty na kostce brukowej. Chwasty znikają raz na zawsze

Wraz z nadejściem wiosny wiele osób rozpoczyna prace w ogrodzie i przed domem. Wówczas okazuje się, że jednym z największych wyzwań jest usunięcie chwastów z kostki brukowej. Te zielone wykwity zdecydowanie psują jej wygląd, dlatego każdy szuka skutecznego sposobu na pozbycie się mchu czy chwastów z kostki brukowej. Tu pomocny okaże się oprysk z octu i wody. Jak go przygotować? Mieszam ocet z wodą w proporcjach 1:2 i podlewam tym wykwity na kostce. Warto pamiętać, że ten oprysk przyniesie najskuteczniejsze efekty, jeśli będzie wykonany przed rozpoczęciem sezonu, gdy chwasty nie zdążyły jeszcze zakwitnąć. Ocet na chwasty w kostce brukowej to dobry sposób, jeśli chcemy pozbyć się chwastów bez stosowania szkodliwych dla środowiska herbicydów.

Domowe sposoby na chwasty na kostce brukowej

Ocet oczywiście jest skutecznym preparatem na chwasty na kostce, jednak należy mieć na uwadze fakt, że może on zniszczyć także inne rośliny rosnące w pobliżu kostki, na przykład kwiaty w ogrodzie. Dlatego stosuj go ostrożne, tak, aby nie dostał się na trawę lub inne rośliny uprawne. A jeśli nie ocet, to czym usunąć chwasty? Można je oczywiście usunąć ręcznie, wyrywając razem z korzeniami, jednak jest to niezwykle pracochłonne zajęcie. Niektóre wykwity nie znoszą ścinania, które je osłabia, dlatego można je regularnie kosić.