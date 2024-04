Odkąd myję tym zlew granitowy, wygląda jak nowy każdego dnia. Lśni bez zacieków i osadu z kamienia. Sposób na czyszczenie zlewu granitowego

Podlewam tym piwonie w maju co 2 tygodnie. Rosną jak szalone i latem obsypują się kwiatami. Domowy nawóz do piwonii

Odkąd myję zlew granitowy w ten sposób, wygląda jak nowy każdego dnia. Lśni bez zacieków i osadu

Zlew granitowy, zwłaszcza ten w ciemnym kolorze, szybko zachodzi osadem z kamienia i powstają na nim zacieki z detergentów. I choć czyszczenie zlewu granitowego nie jest skomplikowanym zadaniem, to raczej odradza się regularnego czyszczenia zlewu silnymi środkami, które mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Tu pomocne mogą okazać domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego, które sprawią, że będzie czysty i nie pojawi się na nim nalot wapienny. Ja stosuje jeden genialny trik na mycie zlewu i odkąd to robię, ten wygląda jak nowy każdego dnia. Najpierw dokładnie czyszczę zlew pastą z sody oczyszczonej, a potem go impregnuję.

Domowy sposób na czyszczenie zlewu granitowego

Jak przygotować pastę z sody do czyszczenia zlewu? Do 100 g sody dodaję kilka kropli wody i mieszam. Następnie nakładam te pastę czyszczącą na gąbkę i szoruję swój zlew. Spłukuję, osuszam ściereczką i teraz czas na impregnację. To ona jest kluczowa w utrzymaniu czystości na granitowej powierzchni. W tym celu wystarczy natrzeć kamienną powierzchnię małą ilością jadalnego oleju np. kokosowego. Tłuszcz wcieraj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a nadmiar usuń papierowym ręcznikiem. Taki zabieg wykonuj raz na tydzień, a Twój zlew granitowy będzie wyglądać jak nowy przez długi czas.