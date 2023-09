Wlej 1/2 szklanki do cieplej wody i spryskaj granitowy zlew. Będzie lśnić jak nowy. Rozpuści osad i brud. Sposób na czyszczenie granitowego zlewu

Posadź te kwiaty teraz w ogrodzie, a wiosną zaskoczy Cię bujny kwiatostan. To ważna data podczas sadzenia róż. Zrób to, a Twoje róże będą kwitły najpiękniej w okolicy

Wlej 1/2 szklanki do cieplej wody i spryskaj granitowy zlew. Będzie lśnić z czystości

Zlew granitowy, zwłaszcza ten w ciemnym kolorze, szybko zachodzi osadem z kamienia i powstają na nim zacieki z detergentów. Raczej odradza się regularnego czyszczenia zlewu silnymi środkami, które mogą uszkodzić jego powłokę i w efekcie znacznie szybciej będzie się brudzić. Dlatego warto stosować domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego, które nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy octem. W ten sposób usuniesz osad z kamienia i sprawisz, że zlew będzie lśnić. Wymieszaj ocet z ciepłą wodą w proporcji 1:1. Spryskaj tym roztworem zlew i przetrzyj go ściereczką. Odczekaj chwilę i spłucz letnią wodą.

Impregnacja zlewu granitowego olejem

Po wyczyszczeniu zlewu granitowego nie powinno się zapominać o jego impregnacji. Dzięki temu będzie on czysty przez wiele dni. W tym celu należy natrzeć kamienną powierzchnię małą ilością jadalnego oleju np. kokosowego. Tłuszcz wcieraj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a nadmiar usuń papierowym ręcznikiem.

Usuwanie przebarwień ze zlewu granitowego

Na granitowej powierzchni mogą powstawać przebarwienia, na przykład z buraków czy kawy. Niestety jeśli od razu nie usuniemy plamy, to wgryzie się on a w powierzchnię i będzie wyglądać naprawdę nieschludnie. Jeśli zauważysz plamy na granitowym zlewie to zastosuj sodę oczyszczoną. Dodaj kilka kropel wody do proszku i wymieszaj aż powstanie gęsta pasta. Następnie nałóż ją na zlew, dokładnie wyszoruj powierzchnię zlewozmywaka i spłucz letnią wodą.