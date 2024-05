"Rodzinka.pl" wróci do TVP? Adam Zdrójkowski o pracy z byłą ukochaną

Babcia Barona to znana aktorka. Co sądzi o ukochanej muzyka?

Serial "Rodzinka.pl" cieszył się ogromną popularnością wśród widzów TVP. W produkcji o rodzinie Boskich występowali dobrze znani aktorzy (w tym Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak czy Agata Kulesza) oraz obecne gwiazdy młodego pokolenia (Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski, Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska i Emilia Dankwa).

Po niemal dekadzie emisji, w 2020 roku, serial został niespodziewany zakończony po 16. sezonie. Nagłe zdjęcie serialu z anteny TVP wzbudziło wiele kontrowersji. Swojego żalu nie kryli zarówno widzowie, jak i aktorzy. Producentka serialu, Dorota Gośmicka-Gacke, wielokrotnie apelowała do władz TVP o wznowienie produkcji.

Od niedawna mówi się, że powrót Boskich na ekrany jest coraz bardziej realny. Według portalu Świat Gwiazd trwają obecnie zaawansowane prace nad scenariuszami do kolejnych odcinków oraz rozmowy z byłymi gwiazdami produkcji.

Swoje zdanie o potencjalnym powrocie wypowiedział Adam Zdrójkowski. "Jeżeli takie będą, to będę grał, absolutnie. Nie mam żadnego problemu z Wiktorią. Staram się nazywać profesjonalistą, także takich rzeczy na pewno by nigdy nie było" - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Adam Zdrójkowski o pracy z byłą partnerką

Chodzi oczywiście o Wiktorię Gąsiewską, z którą przez kilka lat był w związku. Młody aktor podkreślił, że absolutnie nie ma żadnych problemów z graniem ze swoją była partnerką. Po rozstaniu mieli już okazję spotkać się na planie innej produkcji - "Algorytm miłości".

"Nie wyobrażam sobie żadnych innych jeszcze wątków, które pojawią się w serialu, ale wyobrażam sobie nasz wątek absolutnie. Wiktoria jest też integralną częścią rodzinki, ona była od 3. sezonu bodajże. Zresztą to przez naszą przyjaźń stało się tak, że ona pojawiła się na planie i później graliśmy wiele lat. Myślę, że jeśli będzie taka chęć z jej strony i produkcji, to na pewno pojawimy się na planie obydwoje. Zresztą teraz w 'Algorytmie miłości' graliśmy razem, przez dwa miesiące byliśmy na planie, także relacje są unormowane, wszystko jest okej" - przyznał Zdrójkowski.

Dodał również, że nie mają obecnie bliskich relacji, ale są one poprawne. Pracując w tej samej branży muszą brać pod uwagę, że ich drogi będą się jeszcze przecinać. "Dobre to może za mocne słowo, ale relacje po prostu... Nie ma przepisu. Chyba czas leczy rany i zawód, w którym się kręcimy, jest branżą, gdzie wszyscy są razem, cały czas się spotykają. Trochę niezdrowe byłoby udawanie, że druga osoba nie istnieje, także 'do przodu'" - podsumował.

