Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wydawali się zgraną parą. Można było ich nawet podziwiać na ekranie, bo razem grali w serialu "Rodzinka.pl". Ich postacie były ze sobą, a relacja przeniosła się również do świata rzeczywistego. Niestety, młodzi aktorzy kilka miesięcy temu się rozstali. I choć minęło już trochę od tego czasu, to wielu fanów wciąż nie może się z tym pogodzić. Tym bardziej, że do końca nie jest jasne, z jakich powodów Zdrójkowski rozstał się z Gąsiewską. Teraz nowe światło na sprawę rzucił niespodziewanie brat aktorki, Mateusz Gąsiewski. Wszystko stało się podczas gali High League 6, gdzie walczył brat Gąsiewskiej. Roger Salla, partner znanej modelki Karoliny Pisarek, pokonał chłopaka raz dwa, a Gąsiewski w trakcie wywiadów po walce został zapytany o Zdrójkowskiego. To, co o nim powiedział, daje do myślenia.

Wydało się, jak Zdrójkowski miał traktować Gąsiewską. To dlatego się rozstali?! "Miękka faja"

Mateusz Gąsiewski został zapytany o to, czy zawalczyłby może w oktagonie następnym razem z byłym chłopakiem swojej siostry, Adamem Zdrójkowskim. Wtedy Gąsiewski pokusił się o dosyć mocny komentarz.

- Myślę, że nie zgodzi się, to jest miękka faja. (...) Chyba że mu sypną hajsem, bo też jest pazerny - powiedział Mateusz Gąsiewski. Dodał też, że jego siostra w tego typu walkach na pewno nie weźmie udziału, bo jej "nie pozwala". Później mówił, że dobrze dogaduje się z nowym partnerem Wiktorii, w przeciwieństwie do tego, jak dogadywał się ze Zdrójkowskim. - Jest dużo lepiej, niż z poprzednim szwagrem, więc niech tak już zostanie. (...) Po prostu źle ją traktował - powiedział w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Myślicie, że ta wypowiedź doczeka się odpowiedzi ze strony Zdrójkowskiego? Będziemy trzymać rękę na pulsie.

