Adam Zdrójkowski i jego tata Dariusz są jedną z najciekawszych par nowego sezonu show "Azja Express". Panowie podczas wspólnej podróży umacniają bowiem swoje więzi. Ojciec Zdrójkowskiego zawsze ciężko pracował, a od kilku lat mieszka w innym mieście niż jego syn. I choć widywali się, kiedy tylko mogli, bywało, że nie potrafili ze sobą rozmawiać. Adam, w którego życiu dużo się dzieje, miał nawet wrażenie, że opowiada głównie o sobie, a nie za bardzo poznał swojego ojca.

- Tęsknię za moim tatą. Nie mieszka blisko mnie. Do mamy jeżdżę w jedną stronę, do taty w drugą stronę... Jednym i drugim opowiadam te wszystkie moje historie. Na pewno jest to dla mnie smutne, że nie mam z nim takiego kontaktu, ale widzę, że on chce. Brakuje mi go - powiedział Adam, a przeczuwając, że mogą odpaść, bo jego tata ma problemy z nogą, zalał się łzami.

W pewnym momencie Adam Zdrójkowski zaczął płakać.

- Myślę, że go poznaje przez ten program. Były takie momenty, że ja siadałem obok mojego taty i za bardzo nie wiedziałem, o co mam go zapytać. On mi zawsze pomagał, zawsze był, ale nie znałem go takim, jakim on naprawdę jest. Teraz go poznaję dopiero, dlatego mi zależy, żeby ta przygoda nie kończyła się tak szybko. (...) Myślę, że dla mnie i dla niego to znaczy dużo - powiedział Adam w programie, nie kryjąc swoich łez.