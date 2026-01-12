Przystojniak znany z Netlixa w "Tańcu z Gwiazdmi". Ma szansę na Kryształową Kulę?

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a Polsat coraz odważniej odkrywa karty. Jak ustalił Pudelek – do grona gwiazd walczących o Kryształową Kulę dołącza aktor, którego widzowie doskonale kojarzą z hitu Netfliksa. To nazwisko od tygodni krążyło w kuluarach.

Kto wystąpi w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Nowa edycja tanecznego show wystartuje na początku marca. Do tej pory stacja oficjalnie ogłosiła udział Mateusza Pawłowskiego, znanego z "Rodzinki.pl", oraz Małgorzaty Potockiej. Pudelek już wcześniej ustalił, że w show zobaczymy Sebastiana Fabijańskiego, a rozmowy z Joanną Kulig są prowadzone na bardzo zaawansowanym etapie. Aktorka postawiła jednak jeden konkretny warunek.

W ostatnich dniach media obiegły też informacje o angażu Kacpra Porębskiego (Jaspera) oraz Kamila Nożyńskiego. Kolejną gwiazdą na parkiecie ma być... Gamou Fall.

Polecamy: To oni wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami" obok Zenka Martyniuka? Sensacyjne doniesienia

Gamou Fall nowym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami"

Jak przekazała w rozmowie z Pudelkiem osoba związana z produkcją, do obsady nowej edycji dołącza Gamou Fall. 34-letni aktor ma na koncie role filmowe i serialowe, ale prawdziwą rozpoznawalność przyniosła mu postać Miłosza w netflixowej produkcji "Zgon przed weselem". Mężczyzna pojawiał się wcześniej m.in. w filmie "Botoks" Patryka Vegi, gdzie wcielił się w rolę kierowcy Ubera. Poza aktorstwem działa także jako model, a bardziej uważni widzowie mogą pamiętać, że próbował swoich sił również w świecie freak fightów, występując w Fame MMA.

Otwarcie przyznał, że marzy o tym, by stać się pierwszym czarnoskórym aktorem w Polsce, którego nazwisko będzie rozpoznawalne dla szerokiej publiczności.

W mainstreamowym kinie w Polsce nie ma czarnego aktora, którego po prostu wymienisz z imienia i nazwiska i wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Jak Tomasz Karolak – rzucasz nazwisko i każdy kojarzy. Ja chciałem być tą pierwszą osobą, która naprawdę wejdzie do mainstreamu

– mówił na antenie Polskiego Radia RDC.

Czy parkiet pomoże mu w karierze? Udział w "Tańcu z Gwiazdami" od lat bywa trampoliną do popularności. Program potrafi odmienić wizerunek, dotrzeć do nowej publiczności i otworzyć drzwi do kolejnych projektów. W przypadku Gamou Falla może to być dokładnie krok, o którym mówił w wywiadzie.

Kulisy premiery filmu "Dziki": Groźny Fabijański, promienna Perepeczko w futrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.