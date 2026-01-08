Jej film walczył o Oscara, teraz ona zawalczy o Kryształową Kulę?! Joanna Kulig postawiła twardy warunek!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-01-08 11:48

Już za kilka tygodni ruszy osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami", ale nadal nie wiadomo oficjalnie, kto pojawi się na parkiecie. Ruszyła za giełda nazwisk, a na liście potencjalnych uczestników znalazła się i Joanna Kulig! Gwiazda nominowanej do Oscara "Zimnej wojny" postawiła produkcji pewien warunek! Bez tego nie ma szans, by wzięła udział w show!

"Taniec z Gwiazdami": To oni zatańczą w nowym sezonie?

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W minionym roku minęło dwadzieścia lat od emisji pierwszego odcinka. Przez dwie dekady program przeszedł spore zmiany. W 2014 roku format przeszedł z TVN-u do Polsatu i to właśnie tam obchodził niedawno swój jubileusz.

Pierwszy odcinek osiemnastego sezony trafi na antenę Polsatu w niedzielę, 1 marca. Od startu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dzielą nad niecałe dwa miesiące, to nie podano jeszcze żadnego nazwiska. Jednak krąży już nieoficjalna lista. Według naszych informacji znajduje się na niej król disco polo, czyli Zenon Martyniuk (56 l.). Pewny ma być również udział gwiazdora "Rodzinki.pl" Mateusza Pawłowskiego (21 l.) oraz znanej m.in. z "Na dobre i na złe" - Emilii Komarnickiej (40 l.).

Joanna Kulig w "Tańcu z Gwiazdami"?! Aktorka postawiła twardy warunek 

W czwartkowy poranek portal Pudelek.pl poinformował, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabiega o wielką gwiazdę polskiego kina, czyli Joannę Kulig (43 l.). Była by to niemała sensacja. Aktorka do tej pory unikała tego typu programów. Do tego, po międzynarodowym sukcesie "Zimnej wojny", zdecydowanie nie może narzekać na brak propozycji zawodowych.

Według informatora Pudelka, Kulig ma rozważać udział w show, ale pod jednym warunkiem! Chodzi o tanecznego partnera.

Zależało jej na tym, by jej partnerem był Stefano Terrazzino. Stacja zrobiła wszystko, by przekonać go do powrotu do show - przekazała osoba związana z programem.

Joanna Kulig współpracowała z tancerze podczas tworzenia choreografii do "Zimnej wojny". Stefano Terrazzino (46 l.) ostatni raz jako trener wystąpił w programie w 2021 roku. Później pojawiał się już tylko jako gość.

Co ciekawe, bliska relacja łączy go również z Emilią Komarnicką! Razem występują w spektaklu muzyczno-tanecznym "Kto ma klucz", gdzie wcielają się w parę w kryzysie. Na scenie partneruje im Sara Janicka.

