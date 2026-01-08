Joanna Kulig w "Tańcu z Gwiazdami"?! Aktorka postawiła twardy warunek 

"Taniec z Gwiazdami": To oni zatańczą w nowym sezonie?

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W minionym roku minęło dwadzieścia lat od emisji pierwszego odcinka. Przez dwie dekady program przeszedł spore zmiany. W 2014 roku format przeszedł z TVN-u do Polsatu i to właśnie tam obchodził niedawno swój jubileusz.

Pierwszy odcinek osiemnastego sezony trafi na antenę Polsatu w niedzielę, 1 marca. Od startu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dzielą nad niecałe dwa miesiące, to nie podano jeszcze żadnego nazwiska. Jednak krąży już nieoficjalna lista. Według naszych informacji znajduje się na niej król disco polo, czyli Zenon Martyniuk (56 l.). Pewny ma być również udział gwiazdora "Rodzinki.pl" Mateusza Pawłowskiego (21 l.) oraz znanej m.in. z "Na dobre i na złe" - Emilii Komarnickiej (40 l.).

W czwartkowy poranek portal Pudelek.pl poinformował, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zabiega o wielką gwiazdę polskiego kina, czyli Joannę Kulig (43 l.). Była by to niemała sensacja. Aktorka do tej pory unikała tego typu programów. Do tego, po międzynarodowym sukcesie "Zimnej wojny", zdecydowanie nie może narzekać na brak propozycji zawodowych.

Według informatora Pudelka, Kulig ma rozważać udział w show, ale pod jednym warunkiem! Chodzi o tanecznego partnera.

Zależało jej na tym, by jej partnerem był Stefano Terrazzino. Stacja zrobiła wszystko, by przekonać go do powrotu do show - przekazała osoba związana z programem.

Joanna Kulig współpracowała z tancerze podczas tworzenia choreografii do "Zimnej wojny". Stefano Terrazzino (46 l.) ostatni raz jako trener wystąpił w programie w 2021 roku. Później pojawiał się już tylko jako gość.

Co ciekawe, bliska relacja łączy go również z Emilią Komarnicką! Razem występują w spektaklu muzyczno-tanecznym "Kto ma klucz", gdzie wcielają się w parę w kryzysie. Na scenie partneruje im Sara Janicka.

