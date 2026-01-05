"Taniec z Gwiazdami": Kto wystąpi w osiemnastej edycji?

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W minionym roku minęło dwadzieścia lat od emisji pierwszego odcinka. Przez dwie dekady program przeszedł spore zmiany. W 2014 roku format przeszedł z TVN-u do Polsatu i to właśnie tam obchodził niedawno swój jubileusz.

Pierwszy odcinek osiemnastego sezony trafi na antenę Polsatu w niedzielę, 1 marca. Od startu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dzielą nad niecałe dwa miesiące, to nie podano jeszcze żadnego nazwiska. Jednak krąży już nieoficjalna lista. Niedawno informowaliśmy o możliwym udziale w show... Zenona Martyniuka! Nie jest również tajemnicą, że Edward Miszczak chętnie zobaczyłby na parkiecie Helenę Englert. Młoda aktorka może przy tym liczyć na rekordowe wynagrodzenie. Być może będzie rywalizować z własną matką!

Gwiazdor "Rodzinki.pl" w "Tańcu z Gwiazdami"

Mówi się, że na parkiecie może pojawić się Sebastian Fabijański, który już kilka razy zasiadał na widowni programu. W ostatnim finale "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się również Emilia Komarnicka. Gwiazda "Na dobre i na złe" również jest wymieniana jako jedna z potencjalnych uczestniczek.

Teraz dołączył do nich inny gwiazdor TVP. Jak informuje portal Pudelek, w osiemnastym sezonie zobaczymy Mateusza Pawłowskiego, czyli Kacperka z "Rodzinki.pl". Byłby kolejną osobą z serialu, która rywalizowała o Kryształową Kulę. Ostatnio do półfinału doszedł jego serialowy ojciec, czyli Tomasz Karolak. Z kolei do finału doszły Julia Wieniawa i Olga Kalicka. W programie wystąpili też Adam Zdrójkowski, Wiktoria Gąsiewska i Maciej Musiał. To właśnie udział tego ostatniego miał zachęcić Pawłowskiego do udziału w show.

To nie były trudne rozmowy. Mateusz chciał wystąpić, zachęcony sukcesem Maćka Musiała, który odpadł tuż przed finałem, a także ciepłym przyjęciem przez publiczność jego serialowego ojca, granego przez Tomasza Karolaka. Ten, mimo niskich ocen jury, zajął wysokie miejsce. Mateusz liczy, że sympatia widzów zdobyta dzięki "Rodzince.pl" pozwoli mu zagrzać miejsce w programie na dłużej - przekazał informator Pudelka.

